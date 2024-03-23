ارقام جلوس اليمن الصف التاسع والثالث الثانوي 2024، أيام قليلة تفصل الطلاب عن الاختبارات النهائية، حيث يشعر الطلاب بحالة من القلق الشديد بسبب اقتراب موعد الامتحانات وكانت وزارة التعليم اليمنية أعلنت على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أن الطلاب يجب أن يحصلوا على ارقام الجلوس حتى يتمكنوا من الدخول للاختبارات النهائية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن ارقام الجلوس ……

رابط الاستعلام عن ارقام جلوس اليمن الصف التاسع والثالث الثانوي 2024

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم اليمنية أن الطلاب يمكنهم وبكل سهولة الدخول على رابط الاستعلام عن ارقام جلوس اليمن الصف التاسع والثالث الثانوي 2024 ، واستخراجها بكل سهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم اليمنية من خلال هذا الرابط

أو الدخول على منصة Yemen Exam.

ادخل اسم الطالب رباعي، واختر الشعبة التي ينتمي إليها الطالب.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على عرض رقم جلوس الطالب.

سوف يظهر أمامك رقم الجلوس على الفور.

موقع Yemen Exam لاستخراج ارقام جلوس الطالب

كما أعلنت وزارة التعليم اليمنية عن وجود طريقة أخرى للإطلاع على ارقام جلوس الطلاب والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع النقاط الآتية: