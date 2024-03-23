“كشوفات pdf” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في نواحي العراق عبر مظلتي spa.gov.iq/umbrella

بحث لا ينقطع من قبل المواطنين والمواطنات بالعراق، وذلك متساءلين عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، حيث ينتظر الكل على أحر من الجمر إطلاق تِلك الوجبة من قبل العمل العراقية، بحيث يتعرف المشمولين هل تم شمولهم وسينزل لهم مبلغ مالي كل شهر أم لا، ونوضح لكم ذلك عبر مقال اليوم، تابعوا معنا.

موعد إعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

بناء على التصريحات الأخيرة من قِبل وزير العمل العراقي، فإن الوجبة السابعة من دعم الرعاية الاجتماعية سوف يتم إعلانها في أقرب وقت ممكن إن شاء الله، حيث تنتظر الوزارة فقط التخصيص المالي للمشمولين بالوجبة، بينما المتقدمين للحصول على الوجبة من توافرت بهم شروط الرعاية، تم إعداد كشوفات خاصة بأسمائهم والكشوفات الآن جاهزة، ولكن التخصيص المالي هو ما ينقص الوجبة.

علمًا بأن وزير العمل صرح أنه تم اكتشاف عدد كبير من المواطنين متجاوزين ويحصلون على الرعاية دون وجه حق، وعلى أساس ذلك تم مسائلتهم وحرمانهم من الرعاية، وتِلك الأموال سيتم تقديمها لمن يستحقها ضمن الوجبة السابعة، ورغم عدم تحديد موعد إلا أنه متوقع إطلاقها قريبًا، وذلك فور تقديم التخصيص المالي لتِلك الوجبة.

تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf

فور تقديم التخصيص المالي للوجبة السابعة من دعم الرعاية الاجتماعية، سوف يتمكن أي مواطن قدم في الرعاية من الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf، حيث خطوات الاستعلام ستكون سيرًا على الترتيب التالي: