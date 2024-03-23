ياترى جايب مين رامز جلال ح13.. ضحايا رامز جاب من الأخر الحلقة 13 اليوم على MBC مصر ومواعيد العرض

ضحايا رامز جاب من الأخر الحلقة 13 الذي يتساءل عنهم الجماهيري المتابعين للبرنامج منذ عرضه الأول في أول أيام شهر رمضان 2024، لقد انطلقت الحلقة الأولى من برنامج رامز جاب من الأخر يوم الإثنين الموافق 11 من مارس وحققت الحلقة الأولى نجاح كبير للغاية لأن الحلقة نالت إعجاب الملايين من الأشخاص، وتصدر اسم رامز جلال وبرنامج رامز جاب من الأخر محركات البحث

وكانت ضحايا الحلقة الأولى أحمد السقا و باسم سمرة والذي كان بينهم خلاف واستطاع رامز جلال أن يفض هذا الإشكال ويبدأ أحمد السقا وباسم سمرة صفحة جديدة، مما حققت الحلقة أعلى نسب من المشاهدة وقام رامز جلال بالنشر عبر صفحته الشخصية على فيس بوك أن رامز جاب من الاخر تريند أول في شتى الدول العربية، واليوم نستعرض لحضراتكم أسماء ضحايا رامز جاب من الأخر الحلقة 13.

ضحايا رامز جاب من الأخر الحلقة 13

ضمن الكلمات البحثية على جوجل من هم ضحايا رامز جاب من الأخر، يختار رامز في كل حلقة من البرنامج ضيفين أما أثنين من النجوم أو أثنين من النجمات، وفي حلقة الأمس استضاف رامز لاعب كرة القدم في نادي الأهلي إمام عاشور والكابتن ميدو، ومن المتوقع أن حلقة اليوم تكون شيقة للغاية ويكون ضحايا رامز جاب من الأخر الحلقة 13 حسن شاكوش وطليقته، وسوف يعرض البرنامج الساعة 6.8 مساءً عقب أذان المغرب حسب توقيت القاهرة عبر قناة MBC مصر و الساعة 8.30 مساءً على قناة MBC العراق.

فكر برنامج رامز جاب من الآخرة رمضان 2024

حقق النجم رامز جلال قاعدة جماهيرية كبيرة على مدار السنوات الماضية، ومازال رامز جلال يواصل النجاح ويطور في أفكار البرنامج الرمضاني الذي يقدمه كل عام، ويبدع في الاختيار لكي يرضي جميع المتابعين، رامز جاب من الأخر هي فكرة مميزة ومختلفة تدور حول استضافة رامز جلال لضيفين في نفس الحلقة وكل ضيف لا يعرف أن هناك ضيف أخر يلتقي به في البرنامج، وتبدأ أجواء البرنامج عندما يطلب رامز من الضيف أن يقول الكالون في السيفون ثم افتح السيفون ويطلب من الضيف الثاني أن يردد نفس الكلمة وبعدها يلتقي الضيفين وهنا المفاجأة ويمر البرنامج بعدة مراحل المشاياه والإعصار ومرحلة القفص ومرحلة النعام وتكون وسط أجواء شيقة يستمتع بها الجمهور.