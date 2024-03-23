أكثر من 5000 دينار زيادة في رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 …. ومن هي الفئات المستحقة

بعدما أعلنت وزارة العمل الجزائرية عن زيادة في رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024، وبدأ عدد كبير من المواطنين عن قيمة الزيادة التي تم الإعلان عنها تقريباً والشروط التي أعلنت عنها الوزارة ، حيث تسعى الحكومة الجزائرية على دعم المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وارتفاع الأسعار الجنوني التي تعاني منه الدولة.

زيادة في رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

وأكد مصدر مسؤول بوزارة العمل أن زيارة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024، سوف يكون لعدد من الفئات التي انطبقت عليها الشروط الآتية:

العائلات التي لديها أبناء في مراحل دراسية مختلفة ولا تستطيع تلبية احتياجاتهم.

العائلات التي لديها أبناء من ذوي الإعاقة.

الأسر التي لا دخل لها ولديها أطفال رضع وعدم قدرتهم على شراء ما يلزمهم من ألبان أو طعام.

ما هي قيمة الزيادة في أجور المتقاعدين في الجزائر 2024

وكان مصدر مسؤول بوزارة العمل الجزائرية قد أعلنت عن أن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر سوف يكون بنسب مختلفة، ومن المقرر أن يتم إضافة 5% من الراتب الأصلي لمن يصل راتبهم إلى 20000 دينار، وإضافة 2% من الراتب للأشخاص الذين يتقاضون 80000 دينار، واضافة 3% للأشخاص التي تتقاضى 20 إلى 80 ألف دينار.

شروط التقاعد في الجزائر 2024

وأعلنت الحكومة الجزائرية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على راتب التقاعد والزيادة التي أعلنت عنها الحكومة ….

يجب أن يكون المتقاعد جزائري الجنسية ومقيم في الجزائر إقامة دائمة.

كما يجب أن يكون المتقدم قام بسداد الدفعات التأمينية خلال فترة تواجده في الوظيفة.

وأن يكون أنهى المدة التي أعلنت عنها الوزارة.

رابط الاستعلام عن تقاعد الموظفين في الجزائر 2024