التربية الوطنية تكشف حقيقة تمديد العطلة الربيعية في الجزائر للطلاب والأساتذة لبعد عُطلة عيد الفطر “هام”

وفقًا لرزنامة العطل المدرسية في دولة الجزائر فإن العطلة الربيعية بدئت من يوم الخميس القادم ومستمرة ليوم الأحد السابع من شهر أفريل، ويوم السابع من شهر أفريل قريب جدًا من إجازة عيد الفطر، وهذا ما جعل المواطنين يتساءلون عن حقيقة تمديد العطلة الربيعية، حيث يعتقد أن العُطلة سيتم تمديدها لبعد العيد، فدعونا نوضح لكم هل الأمر صحيح أم مجرد تداول للشائعات.

تمديد العطلة الربيعية في الجزائر

عيد الفطر المبارك مقرر أن يكون يوم العاشر لشهر أفريل، بينما يعود الطلاب من عطلة الربيع يوم 7 أفريل، واعتقد الطلاب أن العطلة يتم تمديدها والرجعة للدوام من جديد تكون بعد عيد الفطر، ولكن للأسف نفى معالي وزير التربية الوطنية “عبد الحكيم بلعابد” هذا الأمر، موضحًا أن كل يوم بالمدرسة له قيمة وأهمية وبالأخص لقسم الامتحانات النهائية، فثلاث أيام ليست أيام قليلة كما يعتقد البعض، بل لها قيمة وأهمية بالغة في حياة الطلاب المدرسية، بل ووضح معاليه أن تِلك الأيام الثلاث هي مخصصة للدراسة وتم الإتفاق عليها وتحديدها في وقت سابق وستُدرس موادها خلالها دون تأجيل.

إذن لا يوجد تمديد في العطلة الربيعية لطلابنا والقطاع التعليمي أيضًا في الجزائر، والخبر المتدوال شائعة لا صحة لها.

عطلة الربيع في الجزائر

وضحنا لكم حقيقة تمديد العطلة الربيعية في الجزائر، حيث نفت التربية الوطنية حقيقة هذا الخبر والذي شائعة لا صحة لها، وبالنسبة للعطلة الربيعية فقد حُددت بوقت سابق من قِبل التربية الوطنية وتبدأ وتنتهي في هذا الموعد: