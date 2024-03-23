مش هنحتاج مكياج للعيد كريم النشا وماء الورد يفتح البشرة ويقضي على التجاعيد

يعد كريم النشا وماء الورد من الكريمات الطبيعية التي تتميز بعناصرها الهامة المفيدة لصحة البشرة، حيث يعمل الكريم على إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة بشكل رائع، ويخفي الهالات السوداء ويحارب البقع الداكنة والتصبغات، ويجعل البشرة أكثر إشراق ونضارة، وهو من الكريمات التي تحتوي على مواد أمنة تجعل البشرة ناعمة وجميلة، كما يعمل الكريم على شد الترهلات لأنه غني بالمواد المضادة للأكسدة التي تحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد.

مكونات عمل كريم النشا وماء الورد

يحتوي الكريم على مكونات طبيعية أمنة على صحة البشرة وسوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

كوب من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وماء الورد الرهيب لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل والتي سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر إناء ونضع به ماء الورد، ثم نضيف النشا ونقلب باستمرار حتى يذوب النشا تماماً. نضع الوعاء على حمام من البخار ونقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نقوم برفع الوعاء من على النار ويترك جانباً حتى يبرد تماماً. نقوم بإضافة الزيت والفازلين للخليط، ثم نقلب جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها. نقوم بوضع الكريم في علبة نظيفة ونحتفظ به داخل الثلاجة حتى يتماسك.

طريقة استخدام كريم النشا وماء الورد

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ونجففه جيداً من الماء، ثم نقوم بتوزيع الكريم على البشرة على هيئة نقاط وندلك برفق لمدة دقيقتان، ثم نترك الكريم على البشرة لمدة 25 دقيقة حتى يجف، بعد ذلك نغسل الوجه بالماء الفاتر وسوف نلاحظ نعومة ونضارة البشرة، كما يفضل استخدام الكريم مرة قبل النوم حتى نحصل على بشرة جميلة ومشرقة طول العمر.