273 ألف زيادة فورية وعاجلة.. “وزارة المالية” تكشف سلم رواتب الموظفين الجديد بعد الزيادة

كشفت وزارة المالية العراقية، عن سلم رواتب الموظفين الجديد بعد تطبيق الزيادة الأخيرة التي وصلت إلى 150% دون الـ 50% الخاصة بالـ 3 درجات الوظيفية الدنيا وهم “العاشر، التاسعة، الثامنة”، إلا أن هذه الزيادات لم يتم العمل على صرفهم إلى الأن نظرًا لعدم توفير التمويل اللازم الخاص بتوزيعه على جميع الموظفين في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية داخل دولة العراق.

زيادة رواتب الموظفين في العراق

وأوضحت الوزارة، أن الدرجة الثامنة زاد راتبها من 273 ألف دينار عراقي إلى 546 ألف دينار عراقي تقريبًا، بما طُبقت هذه الزيادة على جميع الدرجات الوظيفية العاملة في الدولة، ويمكن لجميع الموظفين الحصول عليها عقب إعلان رسمي من قبل وزارة المالية بذلك، إضافة إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع جميع الجهات التنفيذية للعمل على توفير كل هذا التمويل المنوط صرفه في الفترة المقبلة.

خطوات الإستعلام عن رواتب الموظفين 2024

تتمثل أهم خطوات الإستعلام عن رواتب الموظفين بالزيادة الأخيرة وفقًا للأتي:-