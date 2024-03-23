مسلسل المداح 4 الحلقة 13 …. رحاب هتخسر صابر وموت قدر يدخل بيت صابر

مسلسل المداح 4 الحلقة 13، حلقة جديدة ينتظرها عدد كبير من المشاهدين بعدما اشتدت الأحداث خلال نهاية الحلقة الماضية، والتي شهدت الكثير من الأحداث أبرزها ظهور زين أخو صابر المداح لوالدته ويتحدث معها ويؤكد لها أنه يتعذب بسبب صابر وأفعاله ويطلب منها ألا تقول لصابر أي شئ حتى لا يتعرض لأذي أكثر، كما استطاع صابر في بداية الحلقة أن يعثر على ابن الرجل المفقود من 3 سنوات الذي اكتسف أن والدته هي التي قامت بحسبه داخل إحدى الأمامن المهجورة، خوفاً من أو الده يأخده منها بعد انفصالهما.

مسلسل المداح 4 الحلقة 13

وقبل أن يذهب إليه صابر يصل إليها الجن موت عن طريق مرسال يطلب منها وضع ثعبان في الحجرة حتى يرتاح من الحياة، وأقنعها أنه من الأفضل أن يموت ويرتاح بدلاً أن يعيش ويبعد عنها، وبالفعل قامت الأم بوضع الثعبان في الحجرة حتى يتمكن من لدغ ابنها وقتله، إلا أن صابر حضر في الوقت المناسب وأخرج الشاب من الحجرة، وتفاجئ صابر بوجود الثعبان واستطاع أن يصرفه بعدما قرأ عليه آيات من القرآن الكريم، وعند خروج الإبن ووالده تفاجئوا بوجود أم الولد وهي تريد أن تقتل ابنها بالسكين بعد أن طلب منها موت أن تتخلص منه إلا أن صابر أمسك منها السكين وطلب منها أن تحتضن ابنها، وهنا ظل صابر يتحدث مع موت ويقول له أنه سوف ينتصر في النهاية وأنه لم يتمكن من البقاء كثيراً.

احداث مسلسل المداح الحلقة 13

أما المشهد الأخير من مسلسل صابر المداح الحلقة 13، كان لرحاب زوجة صابر الذي ذهبت لإحدى الأماكن حتى تضع عمل أو سحر، بعدما تحدثت مع صابر وأكدت له أنه قام بعمل سحر لها بالطاعة وظلت تتشاجر معه بسبب أنه يتركها لأوقات كثيرة ولكنها، وأكد صابر أن هذا الكلام هو كلام سميح ويجب ألا تستمع إليه ولا تبالي بكلامه، إلا أنها مصممة على أن تسير على نهجه وهذا ما يجعلها سوف تخسر صابر، وظهر في البرومو التشويقي للحلقة القادمة ظهور الجن موت لوالدة صابر في المنزل .