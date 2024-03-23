دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان 2024 اللهم اجعل لنا نصيب من كل خير أنزلت به

دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان 2024 يحرص الكثير من المسلمين على معرفته من أجل الإكثار منه لعل الله يستجيب هذا الدعاء وأن يحقق الأماني التي طال انتظار تحقيقا، الدعاء يجعل علاقة العبد وربه أقوى لأن الدعاء هو حبل الوصل بين العبد وربه، وكلما دعى العبد ربه كلما كانت الاستجابة أسرع لأن الله يحب العبد اللحوح ويحب أن يسمع صوت عبده ويعجل باستجابة دعائه لأن الله لا يصعب عليه أمراً

قد بدأت منذ يومين أيام المغفرة من شهر رمضان لأن كما ورد في الكتاب والسنة أن العشر الأوائل من رمضان رحمة والعشرة الثانية مغفرة والعشرة الثالث فيها ليلة القدر فهي عتق من النار، ولذلك يأمل العبد أن يكون من الذين يرحمهم الله برحمته الواسعة وأن يغفر لهم ما تقدم وما تأخر من الذنوب وأن يعتق رقابهم من النار ويدخلهم الجنة، تابعوا معنا للحصول على دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان 2024

دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان 2024

سألك بكل اسمٍ هو لك أن تنظر لي بعين رحمتك، ألاَّ تُخرجني منها، وألاَّ تجعلني من الخاسرين والظالمين، وأن تحفظني من شر نفسي وجميع ما خلقت.

اَللّهُمَّ اجْعَل لى نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْنى فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْنى فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ

اللَّهُمَّ إني أرجوك في أيامك المباركة هذه أن تجزل عليَّ بعظيم الكرم والإحسان كما عَهِدْتُك ربًّا كريمًا.

اللَّهُمَّ إني جئتُك عبدًا فقيرًا لا يملك من أمره شيئًا وأنت الملك المالك لكل شيء.. ربِّ أسألك ألا تتركني لنفسي وشيطاني، وأن تكون لي عونًا ونصيرًا.

اللَّهُمَّ إنك الغني ونحن الفقراء إليك، أسألك ألا تحرمني قربك وطاعتك ورضاك.

اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك وزَحْزِحْنى فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ اَللّهُمَّ أعِنّى على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِى المُضِلّينَ.

اَللّهُمَّ وَفِّقْنى فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْنى فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِنى فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِنى فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ، وَاقْضِ لى الحَوائِجَ والآمالَ.

استجابة دعاء الصائم

للصائم دعوتان دعوة عند الافطار ودعوة بعد الإفطار ووردت أحاديث تؤكد هذا القول، كما ورد في الحديث الشريف عن عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم يقول: (للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة). فبعد أن يَفطر المسلم يدعو الله بما يشاء من خير الدنيا والآخرة ثم يُكمل إفطاره، لذا عليكم اغتنام الفرصة بالإكثار من الدعاء واطلب من الله ما تريد وانتظار تحقيقه عاجلاً أم غير أجلاً لأن الله قادر على كل شئ وهو الذي قال ادعوني استجب لكم فما أعظم من ذلك فلا تترددوا وادعوا الله كثيراً في الليل والنهار.