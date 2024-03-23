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الصيصان الحرامي في رمضان.. نزلي تردد قناة وناسة أطفال الجديد 2024 بجودة عالية واخلصي من زن أطفالك
اكتسبت قناة وناسة أطفال شهرة كبيرة منذ أطلاقها في السنوات الماضية، ونالت على إعجاب ملايين المتابعين، فضلاً عن أن القناة قامت بعرض أعمال كرتونية مميزة ما بين البرامج التعليمية والترفيهية، وكذلك الأفلام الطفولية التي انجذب إليها ملايين الأطفال في كافة الدول العربية، وأصبح بإمكان العديد من المشاهدين متابعتها على مدار اليوم دون توقف، وفقًا لترددها الجديد كما سنوضحه لكم في السطور التالية.
تردد قناة وناسة أطفال 2024 النايل سات
يمكنك مشاهدة أفضل الأفلام الطفولية وأبرز البرامج الكرتونية المميزة بكل سهولة عبر جهاز الإستقبال المتخصص في نقل كل هذه الأعمال، كما يلي:-
- التردد الجديد للقناة يكون 11470.
- استقطاب قناة وناسة أطفال يكون عمودي.
- معامل الترميز لقناة وناسة أطفال فهو 27500.
- معامل تصحيح الخطأ يكون : ⅚.
تردد قناة وناسة 2024عرب سات
ويسهل كذلك مشاهدة جميع البرامج والأفلام الكرتونية التي تقدمها قناة وناسة أطفال التي اشتهرت بشكل كبير بين قنوات الأطفال العربية، وزاد عليها البحث عبر القمر الصناعي العرب سات بمختلف الدول العربية، وهو جاء على النحو الأتي:-
- القمر الصناعي للقناة يكون عرب سات.
- بينما التردد الجديد للقناة يكون 11270.
- معدل استقطاب قناة وناسة اطفال يكون عمودي.
- في حين أن معدل الترميز لقناة وناسة فهو 27500.
- إضافة إلى أن معامل تصحيح الخطأ لقناة وناسة فهو : ¾.