مسلسل نعمة الافوكاتو الحلقة 14 وموعد والقنوات العارضة في رمضان 2024 .. نعمة تشعل النار في أموال صلاح

مسلسل نعمة الافوكاتو الحلقة 14 الذي حقق تفاعل كبير وبدأ الجمهور المتابع يكثف عمليات البحث عن الحلقة الجديدة تشوقاً للأحداث ومعرفة مصير سارة مكاتب وصلاح، مسلسل نعمة الأفوكاتو أصبح يشكل ضجة كبيرة للغاية، وأعرب ملايين المتابعين عن إعجابهم بشخصية نعمة وتمكنها من تجسيد الشخصية على أكمل وجه، واليوم عبر موقعنا البديل نستعرض لكم أحداث جديدة مسربة حول مسلسل نعمة الافوكاتو الحلقة 14.

مسلسل نعمة الافوكاتو الحلقة 14

تصدرت الحلقة الثالث عشر من مسلسل نعمة الافوكاتو محركات البحث بقوة، أصبح المسلسل واحد من أهم الأعمال الرمضانية التي أثارت ضجة كبيرة وأشادة الكثير من المتابعين بدور النجمة مي عمر في المسلسل وأن اختيارها للدور هذا العام موفق للغاية، ولاحظ الكثير أن أداء مي عمر في تحسن ملحوظ للغاية وأكبر دليل أن المسلسل يتصدر البحث ويحقق مشاهدة بالملايين بشكل يومي

دارت تفاصيل كثيرة في حلقة أمس من مسلسل نعمة الأفوكاتو أبرزها عندما ربح صلاح القضية وتمكن من الحصول على المال، لكن لم تترك نعمة هذه الفرصة تمر مرور الكرام بل تبدأ في الانتقام وتقوم بخطف صلاح وحبسه في مكان بعيد وقامت بتقييده واحضرت البنزين وقامت بوضعه على المال وقررت أن تشعل النار لكي تنتقم لنفسها عن خيانته ومحاولة قتلها وقتل صديقها محمد، وحسيب التسريبات الأخيرة أن صلاح ينتقم من نعمه ويقوم بقتل أبيها فهل ينتصر الحق في النهاية وما مصير نعمة وصلاح.

مواعيد مسلسل نعمة الافوكاتو الحلقة الرابعة عشر 14

يعرض مسلسل نعمة الأفوكاتو للنجمة مي عمر وأحمد زاهر وسلوى عثمان واروى جودة وإخراج محمد سامي عبر شبكة قنوات MBC وتذاع الحلقة أولاً على قناة MBC مصر في تمام الساعة العاشرة مساءً حسب توقيت مصر والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، كما يعرض مسلسل نعمة الأفوكاتو على MBC مصر 2 في الساعة 1 بعد منتصف الليل والساعة 11 مساءً على قناة MBC دراما ويعرض حصري على منصة شاهد VIP.