𝕥𝕒𝕤𝕕𝕖𝕖𝕢.𝕒𝕖 التسجيل العقاري عجمان خطوات وشروط ورسوم التسجيل الحديثة 2024

تقدم حكومة عجمان خدمة التسجيل العقاري عجمان بصورة سهلة وميسرة من خلال نظام تصديق التي تتيحه من خلال الإنترنت، والذي يمكن لأي مواطن إماراتي الدخول عليه وعمل تسجيل عقاري باتباع خطوات بسيطة، ومن خلال مقالنا نبين لكم طرية عمل تسجيل عقار في عجمان والمستندات التي تتطلب منك للتسجيل ورسوم التسجيل.

خطوات التسجيل العقاري عجمان

يمكنك التسجيل العقاري من خلال عجمان عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لنظام تصديق. إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إلى حسابك الحالي. اختيار الخدمة المطلوبة من قائمة الخِدْمَات. تعبئة نموذج الطلب إلكترونيًا بدقة ووضوح. مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب. تحميل جميع المستندات المطلوبة في النظام الإلكتروني. يتم مراجعة الطلب من قبل الجهة المعنية خلال يوم عمل واحد. يمكن لمقدم الطلب إصدار عقود إيجارية إلكترونية من خلال النظام.

رسوم التسجيل العقاري عجمان

تسمح خدمة تسجيل عقار في عجمان لأي شخص مسجل في النظام الإلكتروني أن يقوم بإضافة العقارات الخاصة به على حسابه لدي النظام حتى يسمح له بعد ذلك من طلب أي خدمة من خِدْمَات العقود التي يقدمها النظام، ثم أن الخدمة تقدم بصورة مجانية تمامًا.

وثائق التسجيل العقاري عجمان

لتسجيل عقار في عجمان يتطلب من كجموعة من المستندات والتي تختلف باختلاف الجهة المقدمة الطلب كالتالي:

مخطط موقع الأرض.

شهادة الإنجاز.

الوكالة في حال وجود الوكيل.

رسالة بخط اليد موقعه من مقدم الطلب يكتب فيها اسم المستخدم الخاص بالنظام الموحد (لخدمة نقل عقار).

ويضاف إلى هذه المستندات الرخصة التجارية في حالة أن الجهة المقدمة شركة أو صاحب أعمال.

وفي حالة المقدم جهة حكومية يتم إضافة المرسوم الأميري بإنشاء الجهة الحكومية

هل شراء عقار في عجمان يمنح الاقامة؟

شراء عقار في الإمارات يمنحك الحصول على إقامة عائلية أو استثمارية، حيث يحدد ذلك بناء على قيمة العَقَار، حيث يمكنك الحصول على إقامة استثمارية في حالة شراء عقار بقيمة مليون دَرْهم إماراتي (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية).

وصلنا معكم لختام مقالنا الذي بينا فيه التسجيل العقاري في عجمان كما بينا الوثائق المطلوبة للتسجيل ورسوم التسجيل.