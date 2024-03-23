هيخليكي عروسة ماسك البيكنج بودر والليمون تفتيح فوري للوجه والجسم قبل العيد

يعد ماسك البيكنج بودر والليمون من الوصفات الرائعة، التي تبحث عنها الكثير من النساء لكي تتخلص من الاسمرار والتجاعيد التي تصيب البشرة في مرحلة الشباب، حيث يعمل الماسك على تفتيح وتوريد البشرة ويجعلها ناعمة وجميلة، ويساعد على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم، ويزيل الخطوط الرفيعة ويعيد للبشرة شبابها وحيويتها ويقضي على البثور والحبوب للأبد، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل ماسك البيكنج بودر والليمون الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد قبل العيد هيخليكي عروسة في أسرع وقت.

مكونات عمل ماسك البيكنج بورد والليمون لتبييض البشرة

سوف نتعرف على بعض المكونات التي تساعدنا على صنع ماسك طبيعي يفتح البشرة في أسرع وقت وهي كما يلي:-

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. ملعقة كبيرة من النشا. نصف ملعقة صغيرة من عسل النحل. ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك البيكنج بودر والليمون السحري لتبييض البشرة بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نحضر طبق ونضع به البيكنج بودر، والنشا، ثم نقلبهم مع بعض.

نقوم بإضافة العسل للخليط وندمج المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نضيف عصير الليمون للخليط ونقلب حتى يصبح مثل الرغوة.

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نقوم بتوزيع الماسك بواسطة فراشة المكياج.

نترك الماسك على الوجه لمدة 20 دقيقة بعد ذلك نشطف الوجه بالماء الفاتر.

يمكننا توزيع الماسك على الجسم والمناطق داكنة اللون ونتركه لمدة ساعة.

بعد ذلك نقوم بغسل الجسم بالماء الفاتر وسوف نلاحظ الفرق.

نكرر وضع الماسك ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على بشرة ناصعة البياض.

ماسك البيكنج بودر والصابون لتبييض الوجه

نحضر طبق ونضع به ملعقتين من صابون دوف المبشور، ونضيف عليهم ملعقة كبيرة من البيكنج بودر، ثم نقلبهم مع بعض، بعد ذلك نضيف القليل من الماء حتى نحصل على خليط كريمي الشكل، ونحتفظ بالخليط في وعاء ونقوم بغسل الوجه كل يوم بالخليط حتى نحصل على بشرة أكثر نضارة وحيوية في أسرع وقت.