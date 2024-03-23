100 دولار كم دينار.. انهار سعر الدينار العراقي في بداية تعاملات اليوم السبت

انخفض سعر صرف الدينا العراقي أمام الدولار في المصارف الحكومية مع بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 23 مارس 2024، فضلاً عن أن سعر الـ 100 دولار وصل قيمته إلى 130950 دينار عراقي، حيث جاء هذا الإنخفاض منذ ثلاثة أشهر خلافًا للعملات الأخرى التي استعادت بعض قيمتها المفقودة منذ أن بدأ سعر الدولار في الأنخفاض أواخر شهر سبتمبر الماضي.

سبب انخفاض سعر الدينار العراقي أمام الدولار

ويعود سبب انخفاض سعر صرف الدينار نظرًا للتعاملات الإيرانية السرية، بالتتواطؤ مع الحكومات العراقية المتعاقبة الخاضعة للنظام الإيراني، فضلاً عن أن إيران تُعاني من عقوبات دولية وهذه العقوبات ازدادت شدتها بشكل كبير مع تطرف النظام الإيراني وتصاعد محاولاته، فضلاً عن أن ذلك أثر بشكل كبير على سعر العملة المحلية داخل دولة العراق، وأصبحت تواجه انهيارًا كبيرًا مؤثرًا في العديد من المصارف.

سعر 200 دولار أمام الدينار

ووصل سعر الـ 200 دولار إلى نححو 10700 دينار عراقي، حيث إنه هناك توقعات بأن يستمر هذا الإنهيار في الفترة المقبلة، خاصة بعد عزوف بعض المواطنين عن إيداع أموالهم داخل المصارف الحكومية، خوفًا من عدم استعادتها مرة أخرى، ولذا فإن الحكومية تبذل قصارى جهدها في تغير هيكلة سعر الصرف مرة أخرى لعودة الأسعار المحلية إلى سعرها الحقيقة بعد هذا الإنخفاض الكبير التي مرت به.