“لجميع المحافظات بالعراق”.. خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 وأهم الشروط المطلوبة

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، تعمل الحكومة العراقية جاهدة على تقديم الدعم الاجتماعي لجميع المواطنين المستحقين، بما في ذلك الأسر ذات الدخل المحدود والفقراء، ومن هذا المنطلق، سيتم قريبا الإعلان عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة لعام 2024 في العراق، قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن الخطوات اللازمة للاستعلام عن الحالة الاجتماعية للأشخاص المستحقين عبر منصة “مظلتي”، حيث سيتم توضيح التفاصيل اللازمة في هذا الصدد.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

للاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية: