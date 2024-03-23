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“لجميع المحافظات بالعراق”.. خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 وأهم الشروط المطلوبة
الشروط المطلوبة للاستفادة من الرعاية الاجتماعية
يتوجب توفر بعض الشروط للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وهذه الشروط هي:
- أن يكون الشخص المتقدم لدعم الرعاية الاجتماعية غير قادر على العمل.
- كما يجب أن يكون الشخص عراقيًا أو مقيمًا في دولة العراق.
- عدم امتلاك أي أملاك أو عقارات.
- كما ينبغي أن يكون المتقدم من ذوي الدخل المحدود، حيث لا يستطيع تلبية احتياجاته.
- ضرورة أن يتمتع المتقدم بحسن السيرة والسلوك.