يا ترى اتقبلت ولا لأ.. خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024 وأهم شروط الوظائف المتاحة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن توفر رابط للاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري التي أُعلنت في شهر يناير الماضي لهذا العام، يهدف هذا الإعلان إلى توفير فرصة للمتقدمين للمسابقة لمعرفة ما إذا تم قبولهم لدخول الاختبارات المقبلة أم لا، يُرجى متابعة السطور التالية للحصول على التفاصيل الكاملة حول كيفية الاستعلام والخطوات المطلوبة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024

يسرنا أن نوضح لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024 من خلال:

قم بالتوجه مباشرة إلى الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية.

اختر “استعلام” من القائمة المنسدلة المتاحة على الشاشة.

حدد الوظيفة التي قدَّمت لها طلبك.

قم بإدخال البيانات المطلوبة، مثل رقم الطلب والرقم القومي.

انقر على كلمة “استعلام”.

في حال تم قبولك، ستظهر لك تفاصيل موعد الاختبار في الجهاز المركزي، أما إذا لم تظهر النتيجة، فستجد رسالة تطلب منك المحاولة في وقت آخر.