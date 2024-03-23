“في كل التسليمات”.. إليكم جدول أئمة الحرم المكي لصلاة التراويح في العشر الأواخر من رمضان 1445هـ

بدأ البحث من قبل العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن جدول أئمة الحرم المكي هذا الأسبوع، حيث بدأ الاهتمام بهذا الموضوع مع بداية الأسبوع الثاني من شهر رمضان الجاري لعام 1445هـ/2024م، والذي من المقرر أن ينتهي في يوم الاثنين الموافق 15 رمضان 1445هـ، وفي هذا المقال عبر موقع البديل دعونا نستعرض لكم جدول الأئمة في كل التسليمات فتابعونا.

جدول أئمة الحرم المكي لصلاة التراويح

يهدف هذا البحث إلى تعرف على أسماء جميع الأئمة المسؤولين عن إمامة صلاة التراويح في المسجد الحرام، حتى يتمكنوا من تنظيم جدولهم والمشاركة في الصلوات بانتظام، وإليكم جدول أئمة الحرم المكي لهذا الأسبوع:

يوم 12 رمضان 1445:

التسليمة الأولى والثانية: الشيخ عبدالله الجهني.

التسليمة الثالثة: الشيخ ماهر المعيقلي.

يوم 13 رمضان 1445:

التسليمة الأولى: الشيخ بدر التركي.

التسليمة الثانية: الشيخ الوليد الشمسان.

التسليمة الثالثة: الشيخ عبدالرحمن السديس.

يوم 14 رمضان 1445:

التسليمة الأولى والثانية: الشيخ بندر بليلة.

التسليمة الثالثة: الشيخ ياسر الدوسري.

أسماء أئمة الحرم المكي في العشر الأواخر من رمضان 1445

إليك جدول أئمة الحرم المكي في العشر الأواخر من رمضان لهذا العام في كل التسليمات:

يوم 20 رمضان التسليمة الأولى والثانية: الشيخ بندر بليلة. التسليمة الثالثة: الشيخ ياسر الدوسري.

يوم 21 رمضان التسليمة الأولى والثانية: الشيخ بدر التركي. التسليمة الثالثة: الشيخ الوليد الشمسان.

يوم 22 رمضان التسليمة الأولى: الشيخ بدر التركي. التسليمة الثانية والثالثة: الشيخ الوليد الشمسان.

يوم 23 رمضان التسليمة الأولى: الشيخ عبدالله الجهني. التسليمة الثانية والثالثة: الشيخ ماهر المعيقلي.

يوم 24 رمضان التسليمة الأولى والثانية: الشيخ بدر التركي. التسليمة الثالثة: الشيخ الوليد الشمسان.

يوم 25 رمضان التسليمة الأولى والثانية: الشيخ بدر التركي. التسليمة الثالثة: الشيخ الوليد الشمسان.

يوم 26 رمضان التسليمة الأولى والثانية: الشيخ عبدالله الجهني. التسليمة الثالثة: الشيخ ماهر المعيقلي.

يوم 27 رمضان التسليمة الأولى والثانية: الشيخ عبدالله الجهني. التسليمة الثالثة: الشيخ بندر بليلة.

يوم 28 رمضان التسليمة الأولى والثانية: الشيخ بدر التركي. التسليمة الثالثة: الشيخ الوليد الشمسان.

يوم 29 رمضان التسليمة الأولى: الشيخ بدر التركي. التسليمة الثانية: الشيخ الوليد الشمسان. التسليمة الثالثة: الشيخ عبدالرحمن السديس.