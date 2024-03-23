“اتفرج في بيتك ببلاش”.. اضبط تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد كرواتيا في بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة 2024م

ارتفعت عمليات البحث من قبل محبي كرة القدم لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة تونس وكرواتيا، حيث يُنتظر أن يواجه المنتخب التونسي اليوم السبت 23مارس 2024 نظيره منتخب كرواتيا ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تسعى نسور قرطاج في هذه المباراة إلى الفوز وتأمين مكان في النهائي من أجل تعزيز فرصها في التأهل لكأس العالم 2026، حيث قدم المنتخب التونسي أداءً جيدًا حتى الآن في المسابقة إلى جانب منتخب غينيا الاستوائية، وفي هذا المقال، عبر موقع البديل سنتعرف على القنوات الناقلة لمباراة تونس اليوم والتشكيل المتوقع.

تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد كرواتيا

تتطلع جماهير الكرة العربية إلى معرفة القنوات الناقلة لمباراة تونس وكرواتيا في كأس العاصمة الإدارية، والتي ستقام في نصف النهائي يوم السبت 23 مارس 2024، وستنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وقد أعلنت مجموعة من القنوات الرياضية عن نقل المباراة، وجاءت كالتالي:

قناة ON Time Sports 1 HD.

التردد: 11861.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

تشكيلة تونس المتوقعة لمباراة كرواتيا

في حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

في خط الدفاع: علي العابدي، وجدي كشريدة، ديلان برون، وعلاء غرام أو نادر الغندري.

في خط الوسط: عيسى العيدوني، محمد الحاج محمود، ومحمد علي بن رمضان أو حمزة رفيعة.

في خط الهجوم: إلياس العاشوري، سيف الله لطيف، وسيف الجزيري.

يرجى ملاحظة أن هذه التشكيلة مجرد توقعات وقد تخضع للتغيير قبل بدء المباراة بناءً على قرارات المدرب والظروف الفنية والبدنية.