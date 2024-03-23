يا هناكم يا بتوع المعاشات قبل العيد .. حقيقة تبكير صرف معاشات إبريل 2024

قد بدأ العد التنازلي لقدوم عيد الفطر المبارك وذلك ما دفع أصحاب المعاشات للبحث عن مواعيد صرف معاشات شهر إبريل 2024 وانتشرت الكثير من الأخبار حول تبكير موعد الصرف هل هذا حقيقي أم لا؟ وبالطبع أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية موعد الصرف وكل ما يخص تلك المعاشات ومن خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم كل ما يخص معاشات إبريل.

حقيقة تبكير صرف معاشات إبريل 2024

تداولت الكثير من الأخبار عبر مواقع التواصل لاجتماعي حول تبكير موعد صرف معاشات إبريل 2024 ولكن أعلنت وزارة المالية ونفت ذلك الخبر وأكدت أن المرتبات سيتم صرفها في موعدها المحدد ولكن سيتم صرفها قبل العيد وذلك ما جعل كافة المواطنين يشعرون بالسعادة لأنهم سيتمكنون من تلبية كافة متطلباتهم قبل عيد الفطر المبارك ومن المقرر أن يتم صرف المعاش بداية من يوم الاثنين الموافق 1 من شهر إبريل 2024 وقد يستمر الصرف حتى يوم 7 إبريل 2024.

ومن المفترض أن يتم صرف المعاش مع الزيادة الجديدة المعلن عنها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والزيادة بنسبة 15% والهدف من ذلك هو تخفيف العبء عن المواطنين وبالتالي فيصل الحد الأدنى للزيادة إلى 170 جنيه مصري والحد الأقصى هو 1635 جنيه مصري ومن يرغب في الحصول على المعش عليه التوجه لماكينات الصراف الآلي بالإضافة لمنافذ فوري وبنك ناصر الاجتماعي وكافة المحافظ الإلكترونية.

الاستعلام عن معاشات شهر إبريل 2024

يتم الاستعلام عن معاشات شهر إبريل بكل سهولة من خلال اتباع الطريقة التالية: