عتبة مربوحة.. أسعار وحدات سكنات عدل الجزائر 2024 وشروط الحصول عليها
أسعار وحدات سكنات عدل الجزائر 2024
تعد سكنات عدل من أهم برامج الدعم التي يتم تقديمها لجميع المواطنين الجزائريين والتي يمكن من خلالها تقديم الدعم الكامل للمواطنين الذين لا يمتلكون سكن مستقل بهم حيث تساعد هذه المنحة على اختيار السكن الملائم للجميع وذلك بأقل المتطلبات مقارنة بشراء السكن الخارجي، وذلك وفق لبعض الشروط المحددة من قبل وزارة الإسكان الجزائرية والتي ترغب في امتلاك كل شخص السكن الخاص به دون وجود أي عوائق في ذلك.
أسعار وحدات سكنات عدل الجزائر 2024
هناك العديد من التساؤلات من قبل الجميع حول أسعار وحدات سكنات عدل الجزائر لعام 2024 والتي يمكن من خلالها الاستفادة بالخدمات المقدمة من قب وزارة الإسكان الجزائرية التي تهدف إلى دعم المواطنين الذين لا يمتلكون سكن خاص بهم، لذلك قامت وزارة العدل بتوضيح بعض التفاصيل الهامة حول أسعار وحدات سكنات عدل ومنها أسعار الوحدات السكنية التي تكون مساحتها 90 متر مربع والتي تتكون من 5 غرف حيث أن سعرها يبلغ 270 مليون سنتيم جزائري كما أن الوحدات التي تكون مساحتها حوالي 75 متر مربع وتحتوي على اربعه غرف فقط فإنها تصل إلى 210 سنتيم جزائري.
شروط التسجيل في سكنات عدل الجزائز 2024
توجد بعض الشروط الهامة التي يجب توافرها من أجل إمكانية التسجيل في سكنات عدل من قبل جميع المواطنين والتي تتضح فيما يلي:
- لابد أن يكون المتقدم للحصول على الدعم السكني جزائري الجنسية وكذلك مقيم في الدولة بشكل دائم.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا.
- يجب أن تكون الحالة الاجتماعية للمتقدم اعزب أو مطلقا أو أرملا.
- عدم امتلاك المتقدم أي من الإملاك أو العقارات التي تكون مسجلة باسمه.
- ضرورة عدم تجاوز الدخل السنوي للمتقدم 118 ألف دينار جزائري.
- التعهد بعدم بيع السكن الذي يتم الحصول عليه من قبل برنامج سكنات عدل وفق الاتفاقات المحددة.
الأوراق المطلوبة للتقديم في سكنات عدل
عند التسجيل لبرنامج سكنات عدل، يجب تقديم مجموعة من الأوراق والوثائق المطلوبة.
- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.
- وثيقة إثبات الدخل.
- تقديم أوراق تثبت عدم امتلاك أو عقارات.
- وثيقة زواج.
- وثيقة تفيد الراتب الشهري للمتقدم.
خطوات التسجيل في سكنات عدل الجزائز 2024
لتسهيل الحصول على وحدة سكنية، يرجى اتباع الإجراءات التالية.
- في البداية عليك الدخول علي موقع وكالة عدل الجزائرية الإلكتروني.
- ثم النقر علي خانة “تسجيل سكنات عدل”.
- تقديم البيانات المناسبة في الحقول المطلوبة “اسم المتقدم الكامل، الجنسية، عنوان السكن، عنوان العمل”.
- كتابة معلومات الزوجة “إذا كان المتقدم متزوجًا”.
- تسجيل قيمة الراتب الشهري للمتقدم.
- إضافة شهادة الخدمة العسكرية “إذا كان المتقدم رجلاً أو شاب”.
- تسجيل بيانات وظيفة المتقدم.
- ينبغي التحقق من أن البيانات قد أُدخلت بشكل صحيح.
- يتم إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة.
- يتم سداد رسوم التسجيل عن طريق استخدام أحد وسائل الدفع الإلكترونية المتوفرة.