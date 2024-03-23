هتشرفك في عزومة رمضان .. طريقة تحضير الكنافة بالقشطة مثل طريقة المحلات

تعتبر الكنافة بالقشطة من أكثر أنواع الحلويات ذات المذاق والنكهة الشهية فالكثير من ربات المنازل تشعر بالحيرة تجاه ماذا تقدم لأفراد أسرتها خلال شهر رمضان من حلويات ونؤكد أن الكنافة بالقشطة من أكثر الحلويات التي قد تشرفك في العزائم ومن خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم طريقة تحضير الكنافة بالقشطة.

طريقة تحضير الكنافة بالقشطة

يمكنكم بكل سهولة تحضير الكنافة بالقشطة من خلال احضار المقادير التالية:

1\2 كيلو من الكنافة.

أربعة ملاعق من السكر البودرة.

كوب من السمنة.

ملعقة من لون الطعام.

صينية.

سمنة.

ثلاث أكواب من الحليب.

ستة ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة من الدقيق.

1.1\4 كوب من القشطة.

ملعقة من الفانيليا.

خطوات التحضير

يتم تحضير الكنافة بالقشطة بخطوات بسيطة وغير مكلفة وفيما يلي تلك الخطوات: