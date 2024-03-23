بشارة خير لأصحاب المعاشات .. موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة وقبل العيد

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء شهر مارس الجاري 2024، لذلك بدأ أصحاب المعاشات بالتساؤل عن موعد صرف مستحقاتهم المالية آملين بأن يتم صرف المعاشات بالزيادة الجديدة قبل عيد الفطر المبارك ليتمكنوا من شراء كافة احتياجاتهم، خلال الأسطر التالية سنوضح موعد صرف معاشات أبريل 2024.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

من الجدير بالذكر أن معاشات شهر أبريل 2024 سوف يتم صرفها ابتداءً من يوم 1 أبريل 2024 على أن تستمر عملية الصرف لمدة 6 أيام لذلك الصرف بالفعل سيتم قبل عيد الفطر المبارك، وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن المعاشات سوف تصرف مع تطبيق الزيادة الجديدة التي تمثل 15%، وتأتي قيمة الزيادة على النحو التالي:

من يحصل على 1300 جنيه بعد الزيادة سوف يحصل على 1495 جنيه.

من يحصل على 1500 جنيه سوف يحصل على 1725 جنيه مصري.

أما من يتقاضى معاش بقيمة 2000 جنيه سوف تحصل على 2300 جنيه.

أما من يحصل على معاش بقيمة 2500 جنيه يحصل على 2875 جنيه.

خطوات الاستعلام عن معاشات أبريل 2024

في أطار التحول الرقمي الذي شمل الكثير من الخدمات المصرية من السهل أن يتم الاستعلام ع المعاشات وفقًا لإتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية.

انقر على صاحب المعاش.

ثم قم باختيار الخدمات التأمينية.

الاستعلام عن البيانات الأساسية.

إدخال الرقم القومي ثم انقر على استعلام.

على الفور سوف تظهر قيمة المعاش.

لذلك مع بداية شهر أبريل سوف يتم إيداع المعاشات في الحسابات البنكية على أن يتم التوجه لصرف المعاشات من 1 أبريل.