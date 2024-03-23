محدش هيقدر يعملك بلوك .. طريقة تحميل واتساب جي بي أخر إصدار للأندوريد بأفضل المزايا

تداولت عمليات البحث حول طريقة تحميل واتساب جي بي أخر إصدار للأندرويد فيعتبر ذلك التطبيق هو أول تطبيق معدل وشبيه للواتساب الأصلي فقد مر واتساب جي بي بالكثير من التعديلات مما جعله يوفر أفضل تجربة مميزة لكافة المستخدمين ومن خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم كيفية تحميل وتثبيت التطبيق على أجهزة الأندرويد.

مميزات تطبيق واتساب جي بي أخر إصدار للأندوريد

يحمل تطبيق واتساب جي بي الكثير من المزايا المتنوعة مما ساعده في توفير أفضل تجربة مميزة لكافة المستخدمين وفيما يلي تلك المميزات:

من أهم مزايا تطبيق واتساب جي بي أنه ضد الحظر.

كما يمكن إرسال رسالة جماعية للكثير من الأشخاص يصل عددهم إلى أكثر من 300 شخص في آن واحد.

بالإضافة لإمكانية فصل الإنترنت عن واتس جي بي وبالتالي منع استقبال الرسائل.

كما يحتوي الهاتف على خاصية تصفية الرسائل.

يمكن التعرف على الرسائل التي قد تم مسحها من خلال استخدام خاصية إظهار الرسائل المحذوفة.

يحتوي التطبيق على الكثير من التأثيرات المميزة ويمكن إرسالها لكافة الأصدقاء.

كما يحتوي التطبيق على خاصية تحميل الحالات دون الحاجة لتنزيل برنامج متخصص لتحميل الحالات سواء نص أو صورة أو فيديو.

يحتوي التطبيق على الكثير من الخطوط ويمكن للمستخدم اختيار الخط الأنسب له.

طريقة تحميل واتساب جي بي الإصدار الجديد