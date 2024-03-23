هتبقا مليونير وهتحقق أحلامك .. رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 لدخول سحب 1000000$

تعد مسابقة الحلم من أهم المسابقات الموجودة في العالم العربي وهي بتقديم الإعلامي الكبير مصطفى الأغا، حيث أن هذه المسابقة تقدم فرص متساوية للفوز بجائزة المليون دولار، ومع اقتراب السحب القادم سنوضح خلال الأسطر التالية طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

مع مسابقة الحلم يمكنك أن تحقق كل أحلامك، وتم الإعلان عن سحب شهر رضمان الذي تصل جائزته إلى المليون دولار علمًا بأن السحب عن هذه الجائزة عبر الهواء مباشرة، وتأتي خطوات الاشتراك على النحو التالي:

إرسال كلمة حلم أو Dream عبر رقم الهاتف الخاص بدولتك.

بعد ذلك سوف تشترك في المسابقة.

قم بإرسال رسالة بالإجابة على سؤال المسابقة على نفس الرقم.

في يوم السحب يتم الإعلان عن الفائز.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

ألاف المواطنين من مختلف الدول العربية حريصون في الوقت الراهن على الاشتراك في مسابقة الحلم للدخول في سحب شهر رمضان، ولكل دولة رقم خاص بها وإليكم أرقام المسابقة:

الاشتراك من مصر عبر رقم 95458.

الإمارات العربية المتحدة عبر 6070.

المملكة العربية السعودية عبر 755505.

تونس الاشتراك عبر 85819.

عمان رقم الاشتراك هو 90434.

الأردن الاشتراك عبر رقم 98880.

العراق عبر 2770.

سوريا عبر 1555.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم