“بشرى سارة منتظرة للجميع”.. وزارة التضامن تبشر بعودة صرف معاش تكافل وكرامة الموقوف

وزارة التضامن الاجتماعي تقدم بشرى سارة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة بإعلانها عن تشكيل لجنة مخصصة لمراجعة وإعادة تقييم جميع بطاقات المعاش الموقوفة أو المجمدة، هذا الإجراء يهدف إلى فحص الحالات المستحقة وضمان إعادة الحقوق لأصحابها من خلال استئناف صرف المعاشات للمتظلمين الذين يثبت استحقاقهم.

توزيع معاش تكافل وكرامة يوم 15 كل شهر

تشكل المعاشات الشهرية جزءاً لا يتجزأ من حياة 11 مليون مستفيد في أنحاء مصر، حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاش تكافل وكرامة في اليوم الخامس عشر من كل شهر، دعماً لأكثر من 5.2 مليون أسرة، في ظل هذه المبادرة، تستمر الوزارة في إصدار فيزا المعاش للمستحقين الجدد، ممن استكملوا جميع المستندات اللازمة والشروط المطلوبة، وذلك في سعيها المتواصل لضمان تحقيق شبكة أمان اجتماعي متينة للأفراد الأكثر احتياجاً في المجتمع.

يتم صرف معاش تكافل وكرامة في اليوم الـ15 من كل شهر.

يستفيد من البرنامج حوالي 11 مليون مواطن من 5.2 ملايين أسرة.

استمرار في إصدار فيزا المعاش للمستحقين الجدد بعد استيفاء الشروط.

يشمل البرنامج كافة أنحاء الجمهورية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

أهمية دعم تكافل وكرامة

تتجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو تحقيق نقلة نوعية في برنامج تكافل وكرامة، حيث تصرف المعاشات وفق ضوابط تشمل الالتزام بالصحة والتعليم، مما يعني ليس فقط توفير دعم مالي للأسر المستحقة بل أيضًا ضمان حصولهم على التعليم والرعاية الصحية المجانية مثل: