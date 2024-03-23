الاستعلام عن تأشيرة العمرة إلكترونيًا عبر منصة التأشيرات 1445 والأوراق المطلوبة

تقدم المملكة العربية السعودية إمكانية الاستعلام عن تأشيرة العمرة عبر الإنترنت للأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول عليها، من أجل الدخول إلى السعودية لأداء العمرة أو للزيارة، يُطلب من المسافرين الحصول على تأشيرة من الجهات السعودية المعنية، وبهدف تسهيل هذه العملية، أتاحت الجهات المسؤولة خدمة الاستفسار الإلكتروني من خلال البوابة الرسمية للتأشيرات أو الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة.

الاستعلام عن تأشيرة العمرة إلكترونيًا

للأفراد المقيمين والزوار بالمملكة العربية السعودية، أصبح بإمكانهم التحقق من حالة طلبات تأشيرة العمرة إلكترونياً، عبر خطوات بسيطة ومرنة من خلال منصات إلكترونية مخصصة، وتشمل الإجراءات المتبعة لـ الاستعلام عن تأشيرة العمرة:

الولوج إلى البوابة الرسمية للتأشيرات الإلكترونية باستخدام المتصفح.

إدخال بيانات الدخول الشخصية على المنصة.

التأكيد على صحة ودقة المعلومات المدخلة.

النقر على قسم الخدمات الإلكترونية المتوفر على الموقع.

اختيار خيار الاستعلام من بين الخدمات المقدمة.

تحديد خدمة الاستفسار عن تأشيرة العمرة باستخدام رقم الجواز.

إدخال رقم الطلب المرتبط بالتأشيرة المطلوبة.

تعبئة البيانات المطلوبة بما في ذلك رقم الجواز في الحقل المخصص له.

إدخال رمز التحقق الظاهري، الذي سيتم إرساله إلى رقم الهاتف المسجل.

الضغط على خيار الاستعلام لإتمام العملية.

بعد ذلك، ستظهر جميع التفاصيل المتعلقة بتأشيرة العمرة الخاصة بالمستخدم.

هذه الخطوات تجعل من السهل على الراغبين في أداء العمرة التحقق من حالة طلباتهم بكل يسر وسهولة.

الأوراق المطلوبة للحصول علي التأشيرة

عند الرغبة في التقدم للحصول على تأشيرة عبر الإنترنت من خلال منصة التأشيرات، يُطلب من المتقدمين إرفاق مجموعة من الوثائق والمستندات الأساسية التي تُبرز هويتهم، حالتهم الصحية، مستواهم التعليمي، ووضعهم الاجتماعي، وتشمل هذه المستندات ما يأتي: