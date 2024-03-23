القنوات الناقلة لمباراة العراق والامارات اليوم في بطولة “غرب آسيا” تحت 23 سنة

يحبس عشاق كرة القدم أنفاسهم استعداداً للقاء الكبير بين العراق والإمارات في إطار فعاليات بطولة غرب آسيا للشباب دون 23 عاماً للموسم 2024، هذه المباراة المثيرة، التي ستجمع بين الفريقين الشقيقين، ستبث عبر مجموعة من القنوات الفضائية المجانية، لتمكن مشجعي كلا المنتخبين، سواء في أرض الوطن أو عبر الأقطار العربية والآسيوية، من متابعة الحدث وتشجيع فرقهم بكل حماس ومودة، فما هي القنوات الناقلة لمباراة العراق والامارات اليوم وموعد المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والامارات

أعلنت مجموعة من القنوات التلفزيونية الفضائية المجانية عن بثها لفعاليات بطولة غرب آسيا 2024 لفئة تحت 23 سنة، وتشمل هذه الفعاليات مباراة مرتقبة بين العراق والإمارات، وقد تم الإعلان عن قائمة القنوات الناقلة لمباراة العراق والامارات، وهي كالآتي:

قناة دبي الرياضية.

القنوات الرياضية ssc.

قنوات أبو ظبي الرياضية.

قناة OnTime Sports.

القناة الرابعة العراقية الرياضية.

القناة الرياضية السعودية.

موعد مباراة العراق والإمارات

تم تحديد موعد لقاء الإثارة بين شباب المنتخب العراقي تحت 23 سنة ونظرائهم من الإمارات في مباراة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن ضمن فعاليات بطولة غرب آسيا للموسم 2024، سيقام هذا اللقاء الهام على أرضية ملعب نادي الفتح في المملكة العربية السعودية، البلد الذي يجمع بين الرياضة، الفن، والحداثة، الموعد المنتظر هو يوم السبت الموافق 23 مارس/آذار 2024، على القنوات الناقلة لمباراة العراق والامارات في الأوقات التالية: