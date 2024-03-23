موعد بدء اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 1445/2024 وكيفية التسجيل بها بكل سهولة

تمثل الشهادات المهنية للمعلمين، الصادرة عن هيئة “تقويم التعليم والتدريب”، وثيقة رئيسية تؤكد استيفاء الحاصل عليها لمعايير ومتطلبات محددة، ضرورية للعمل في مجال التعليم داخل المملكة، بناءً على درجات معينة وفترات زمنية محدودة، للحصول على هذه الرخصة، يجب اجتياز اختبارين أساسيين: الاختبار التربوي العام واختبار التخصص، المتاح في 38 مجالاً مختلفاً، في هذا المقال، نقدم لكم موعد بدء اختبارات الرخصة المهنية 1445 والشروط اللازمة للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين وكيفية التسجيل بها.

موعد بدء اختبارات الرخصة المهنية

انطلق يوم أمس الجمعة، اختبار الرخصة المهنية للمعلمين في قسم “التربوي العام” كجزء من الدورة الرابعة لهذه الاختبارات، المقامة بين 22 و23 مارس 2024، هذه الاختبارات تستقطب المعلمين العاملين حاليًا، بالإضافة إلى كل من يرغب في التقدم لوظائف تعليمية ضمن القطاعين الحكومي والخاص داخل المملكة، وقد أقيمت هذه الاختبارات على مدار ثلاث دورات سابقة، ابتداءً من عام 2021 وحتى عام 2023.

طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

للتواصل مع هيئة “تقويم التعليم والتدريب”، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة أو الاتصال بالرقم 920033555، ويبدي عدد كبير من المعلمين في السعودية اهتمامًا بمعرفة إجراءات التسجيل في بدء اختبارات الرخصة المهنية عبر الإنترنت، والتي يمكن القيام بها باتباع الخطوات الآتية:

زيارة صفحة الرخصة المهنية عبر بوابة “هيئة تقويم التعليم والتدريب”.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور عبر النفاذ الوطني.

الضغط على خيار الاختبارات.

اختيار خيار تسجيل الآن.

سيتم التوجيه إلى منصة قياس التعليمية.

في حالة الرغبة بالتسجيل في الاختبار التحصيلي،

يعرض الموقع تفاصيل الاختبار الخاص بالتخصص المهني ومستوى الاختبار.

ما هي شروط الرخصة المهنية 1445؟

للتأهل للحصول على الرخصة المهنية يتطلب توافر شروط محددة تشمل الحصول على التأهيل الأكاديمي المطلوب وامتلاك خبرات عملية لسنوات معينة تتناسب مع المستوى المراد الوصول إليه من الرخصة، وذلك وفق ما تحدده الهيئات المختصة في لائحة الوظائف التعليمية.

بالإضافة إلى ضرورة تحقيق الدرجات المنصوص عليها في لائحة الوظائف لكل مستوى، وكذلك امتلاك الخبرة العملية الكافية للارتقاء إلى أعلى المستويات المتاحة ضمن نظام الرخصة.

كيف تحسب درجة الرخصة المهنية 2024 1445؟

يقوم نظام الرخصة المهنية بتقييم أداء المتقدمين من خلال إخضاعهم لاختبار إلكتروني، حيث يتم تحديد الدرجة النهائية للرخصة استنادًا إلى معايير محددة كالآتي: