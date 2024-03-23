“ضد الحظر”إضافة ميزة جديدة في واتساب بلس الأزرق WhatsApp Plus آخر إصدار 29.20 تبهر جميع المستخدمين

ميزة جديدة في واتساب بلس الأزرق آخر إصدار وهو من أكثر النسخ المعدلة لتطبيق واتساب شهرة ويحظى بشعبية كبيرة من المستخدمين، وذلك لما يقدمه من مميزات وخصائص إضافية تجعل التطبيق آمن وأكثر خصوصية من قبل، ويعتبر التطبيق نسخة من التطبيق الرسمي WhatsApp الذي يأتي بخيارات تخصيص غير موجودة في النسخة الرسمية للتطبيق، حيث أن لديه القدرة على توفير تجربة متميزة لجميع المستخدمين، لذا سوف نستعرض أهم التفاصيل والتحديثات الجديدة التي يحملها التطبيق للمستخدم.

ميزة جديدة في واتساب بلس الأزرق

يقدم النسخة المعدلة من تطبيق واتساب الشهير في آخر تحديث له مميزات جديدة غير متوفرة في أي تطبيق مراسلة آخر، ولذلك فإن الجميع في انتظار ميزة جديدة في واتساب بلس الأزرق والتي سوف تزيد من خصوصية المستخدم له، حيث أن تطبيق واتساب بلس الأزرق WhatsApp Plus آخر إصدار 29.20 لا يخضع للحظر كما هو الحال في التطبيقات الأخرى، كما أن التطبيق آمن للغاية وبه المزيد من الخصوصية حتى لا يستطيع أحد التجسس عليك، ولذلك فهو يعتبر النسخة الأقوى من نسخ واتساب المعدلة.

ما هو الجديد في واتساب بلس الأزرق

يأتي آخر إصدار من واتساب بلس الأزرق WhatsApp Plus بعد تطويره بمميزات وتحديثات خيالية، حتى أصبح في وقت قصير النسخة الاحترافية الأولى والأفضل بين جميع النسخ السابقة، وفيما يلي نتعرف على أهم التحديثات والإضافات الجديدة للتطبيق: