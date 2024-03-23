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” أهلًا بالعيد” قائمة أسعار كحك وبسكويت العيد في العبد 2024
مع اقتراب النصف الثاني من شهر رمضان 2024 يبدأ الجميع في البحث عن أسعار كحك وبسكويت العيد في العبد وذلك لأن العبد من أكثر المحلات التجارية التي حظيت على شهرة كبيرة بين كافة المتاجر ومن أهم مميزاته أنه يوفر كحك وبسكويت بسعر مناسب والكثير من الأشخاص يفضلون شراء الكحك الجاهز بدلًا من تحضيره في المنزل وبالتالي توفير الوقت والجهد ومن خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم قائمة بأسعار كحك وبسكويت العيد في متجر العبد.
قائمة أسعار كحك وبسكويت العيد في العبد 2024
أعلنت محلات العبد عن أسعار كحك وبسكويت العيد من أجل بدء تجهيز المواطنين لشرا كحك العيد لتوفير الوقت بدلًا من تحضيره في المنزل وإليكم في السطور التالية قائمة بأسعار كحك العيد من متاجر العبد:
- علبة كحك مشكل 1 كيلو بسعر 250 جنيه مصري.
- علبة كحك مشكلت مكونة من 16 قطعة بسعر 126 جنيه مصري.
- علبة كحك مشكلت 32 قطعة بسعر 240 جنيه مصري.
- كيلو ونصف مشكل كحك بسعر 370 جنيه مصري.
- 2 كيلو مشكل مشكل من الكحك بسعر 480 جنيه مصري.
- 2 كيلو ونصف من الكحك المشكل بسعر 600 جنيه مصري.
- كيلو من الكحك المشكل بسعر 230 جنيه مصري.
- علبة مكونة من 3 كيلو متوفرة بسعر 740 جنيه مصري.
- علبة مشكلة مكونة من 4 كيلو متوفر بسعر 1.050 جنيه مصري.
- علبة مشكلة من الكحك 5.25 كيلو متوفرة بسعر 1.300 جنيه مصري.
- علبة مشكلة مكونة من 6 كيلو متوفرة بسعر 1900 جنيه مصري.
- علبة مكونة من 16 قطعة متوفرة بسعر 120 جنيه مصري.
- علبة مكونة من 72 قطعة من بسكويت البرتقال متوفرة بسعر 200 جنيه مصري.
- علبة مكونة من 36 بقطعة من بسكويت جوز الهند متوفرة بسعر 110 جنيه مصري.
- علبة بسكويت جوز هند مكونة من 72 جوز هند متوفرة بسعر 200 جنيه مصري.