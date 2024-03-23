طرح حساب توفير E-Golden بعائد استثنائي يصل إلى 30% من البنك العربي الإفريقي

في خطوة غير مسبوقة، أعلن البنك العربي الإفريقي الدولي عن إطلاق حساب توفير جديد يحمل اسم “E-Golden Saving”، مقدمًا عائدًا يصل إلى 30%، ابتداءً من الأول من أبريل، يأتي هذا العرض في إطار سعي البنك لتقديم حلول مالية مبتكرة تتماشى مع احتياجات وتوقعات عملائه، مؤكدًا على التزامه بتعزيز الادخار ودعم الاستثمار بين المواطنين.

حساب E-Golden Saving استثمار يبدأ من نصف مليون جنيه

أضاف البنك العربي الإفريقي تفاصيل جديدة ومثيرة بشأن حساب التوفير E-Golden Saving الذي يقدم عائدًا يصل إلى 30%، يتوفر الحساب حصريًا عبر تطبيق الهاتف المحمول للبنك ويُدار بالجنيه المصري، موجهًا بذلك للأفراد الراغبين في استثمار أموالهم بطريقة تواكب التطور التكنولوجي، الحساب، الذي يتطلب حدًا أدنى للإيداع قدره 500 ألف جنيه، يفتح آفاقًا جديدة للمدخرين الباحثين عن عائد استثماري مرتفع من خلال وسائل رقمية سهلة وميسرة.

البنك العربي الإفريقي يرفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية

استجابةً لتوجيهات البنك المركزي المصري بقيادة حسن عبد الله، قام البنك العربي الإفريقي الدولي مؤخرًا برفع حدود الاستخدام لجميع البطاقات الائتمانية الصادرة عنه، سواء داخل البلاد أو خارجها، هذه الخطوة، التي تأتي في إطار سياسات البنك لتعزيز المرونة المالية لعملائه وتلبية احتياجاتهم المتزايدة، تشير إلى التزام البنك بتوفير خدمات مالية متقدمة ومتطورة تتماشى مع المعايير الدولية وتساهم في تسهيل التعاملات المالية للمستخدمين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.