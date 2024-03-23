فتح حساب في البنك السعودي الفرنسي اون لاين 2024

يعتبر البنك السعودي الفرنسي في المملكة العربية السُّعُودية من البنوك المتميزة، لما يقوم به من جعل مصلحة العملاء والمساهمين والداعمين في الأولوية، بالإضافة إلى تقديم تجرِبة متميزة وسهلة وحلول مصرفية تتسم بالجودة والسرعة والعالمية للأفراد والشركات، مما يجعله الخِيار الأنسب للعديد من العملاء بالمملكة، وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية فتح حساب جاري عبر الإنترنت، والشروط اللازمة لفتح الحساب.

متطلبات فتح حساب في البنك السعودي الفرنسي

هناك مجموعة من الوثائق والمستندات مطلوبة لفتح الحساب في البنك السعودي الفرنسي وهي كالاتي:

تعبئة النموذج الخاص بفتح بعملية فتح الحساب. الهوية سارية المفعول للمواطنين السعوديين. بطاقة العائلة مصدق عليها من محرم للتعريف عن الشخص للسيدات فقط. إقامة سارية المفعول وجواز سفر لغير السعوديين المقيمين بالمملكة. جواز سفر ساري المفعول بالنسبة لمواطنو دول مجلس التعاون الخليجي الذين لهم عنوان دائم بالمملكة العربية السُّعُودية.

شروط فتح حساب في البنك السعودي الفرنسي

لكي يتم فتح حساب في البنك السعودي الفرنسي هناك مجموعة من الشروط التي يشترطها البنك لإتمام عملية فتح الحساب وهي كالتالي:

أن يكون العميل مسجلًا في خدمة العنوان الوطني.

أن يكون مسجلًا على منصة أبشر.

عمر العميل يجب ألا يقل عن 18 عاما.

أن يكون رقم التليفون مسجلًا لدى شركة الاتصالات السُّعُودية باسم العميل.

يستبعد البنك المعروفين سياسيًا أو أحد أقاربهم عند فتح الحساب.

أن يكون العميل هو المستفيد الحقيقي من عملية فتح الحساب.

البيانات الشخصية والمالية الخاصة بالعميل صحيحة ودقيقة.

بعد فتح الحساب يقدم البنك بطاقة (مدى) الرقمية المجانية.

خطوات فتح الحساب في البنك أون لاين

أصبح بإمكان العملاء التقدم لفتح حساب جاري بالبنك السعودي الفرنسي دون الحاجة إلى الذَّهاب للبنك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول لموقع البنك السعودي الفرنسي على الإنترنت. إدخال رقم الهُوِيَّة الوطنية. كتابة رقم الجوال السعودي. إدخال رمز التحقق المرئي. الضغط بعد ذلك على استمرار. سيقوم البرنامَج بالدخول مباشرة على منصة أبشر. تسجيل البيانات المطلوبة على المنصة. استكمال بيانات منصة العنوان الوطني. بعد استكمال البيانات يتم الدخول على صفحة البنك الرئيسية لإتمام باقي البيانات.

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✅ ايداع فوري للحساب — البنك السعودي الفرنسي (@Banque_Fransi) March 29, 2020

وختاما؛ قدمنا في هذا المقال فتح حساب في البنك السعودي الفرنسي أون لاين وأهم متطلبات وشروط فتح الحساب.