الفلاحين هيتنغنغوا فلوس السنادي|..أردب القمح بكام؟ وزارة التموين توضح سعر توريد القمح 2024

أردب القمح بكام؟ من أكثر التساؤلات التي ازداد عنها البحث بشكل متكرر في وقتنا الحالي من قبل العديد من المواطنين عبر محركات البحث، حيث قام مجلس الوزراء المصري في اجتماعه يوم الأربعاء وكان برئاسة مصطفى مدبولي بالموافقة على تحديد سعر توريد القمح لموسم 2024/ 2025، حتى يكون سعر أردب القمح 2000 جنيه 23 قيراطا ونصف، والمستشار محمد الحمصاني وهو المتحدث باسم مجلس الوزراء قام بالتصريح بأن القرار هذا يأتي لدعم المزارعين.

أردب القمح بكام؟

مسبقا تم الموافقة على سعر استرشادي كان 1600 جنيه للأردب ولكن قامت الحكومة المصرية بالموافقة على الزيادة هذه وهي 2000 جنيه اليوم لدعم المزارع المصري، وفي شهر فبراير الماضي المصادر البرلمانية بمجلس النواب المصري بالكشف بأن الحكومة حاليا تدرس إجراء زيادة سعر الأردب في الموسم الحالي حتى يصل إلى 2000 جنيه، وهذا بالتزامن مع زيادة سعر القمح بالسوق المحلي بالفترة الأخيرة، وقامت المصادر بإضافة أن أعضاء بلجنتي الزراعة والموازنة والخطة طالبوا برفع أسعار أردب القمح إلى 2000 جنيه بالموسم الحالي، وهذا بزيادة 400 جنيه على السعر الاسترشادي التي قامت الحكومة بتقديره 1600 جنيه.

سعر أدرب القمح اليوم

قام مجلس الوزراء بالموافقة على السعر الاستراشادي لتوريد أدرب القمح حتى يكون مستوى 1600 جنيه، وذلك لتشجيع المزراعين المصريين وأيضا لتحفيزهم لزراعة وللقيام بتوريد المحصول لوزارة التموين، وفي شهر سبتمبر الذي مضى قال وزير الزراعة أن مصر تستهدف زيادة حجم المساحة المزروعة بالقمح بالموسم الحالي ل 3,8 مليون فدان بدلا من 3,2 مليون.