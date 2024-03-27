روكستار بتوضح طريقة كسب المال في مهمة cluckin bell مع GTA Online+شارك واكسب حالاً

كسب المال في مهمة cluckin bell حيث أعلنت الشركة المنتجة أن يمكن للاعبين ربح مبلغ مالي قد يصل إلى نصف مليون دولار في اللعبة، ويكون الربح من اللعبة عن طريق أداء اللاعبين مهام مختلفة وكل مهمة ينتهي منها اللاعب يحصل على مكافأة مالية، بالإضافة إلى أنه يمكن الحصول على المزيد من الأرباح عبر التخطيط الجيد وأيضًا اللعب وفقًا للاستراتيجيات مخطط لها.

كسب المال في مهمة cluckin bell

كشفت الشركة المنتجة للعبة جاتا عن تحديث جديد في اللعبة، حيث تم خلاله إضافة مهمة جديدة تسمى Cluckin Bell وهي مهمة تكون عبارة عن السطو على مصنع دجاج، وتفاصيل المهمة تكون كما يلي:

اللعبة تكون في مزرعة تحت إدارة Cluckin Bell.

هذه المزرعة تكون واجهة لرجال العصابات.

يجب على بطل اللعبة كشف الفاسدين والقضاء عليهم.

كل مهمة يقوم بها بطل اللعبة يحصل على جائزة مالية، وقد تصل في النهاية إلى 500 ألف دولار.

الأموال كاملة تكون نتيجة للسيطرة على المزرعة بالإضافة إلى سرقة العصابة.

تفاصيل مهمة cluckin bell

تعتبر المهمة عبارة عن 6 مهام مختلفة ويمكن للاعبين تنفيذ كل مهمة في وقت ما بين 50 دقيقة إلى ساعة، وتكون المهمة في اللعبة عبارة عن: