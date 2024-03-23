كيف تشحن كوينز مجانا؟.. أسهل طرق ممكنة للحصول على كوينز بيس موبايل eFootball PES 2024

تتوفر طرق كثيرة لشحن الكوينز الخاصة بلعبة بيس، لكن يبحث الجميع عن طريقة واحدة والتي يفضلها عدد كبير من المستخدمين، حيث تعد تلك الطريقة عبارة عن شحن الكوينز بواسطة رقم الـID، وذلك لأن تلك الطريقة تتميز بسهولتها الكبيرة بالإضافة إلى قدرتها الكبيرة على شحن عدد لا نهائي من العملات، وحرصت اللعبة على طرح الخطوات المتبعة حتى يتم شحن الكوينز بشكل آمن.

طريقة شحن كوينز بيس بواسطة الـ ID

يمكن تحقيق انتصارات كثيرة لا حصر لها من خلال بعض المساعدات التي ترفع من مستوى اللاعب داخل لعبة ببس، وتلك المساعدات يتم الحصول عليها من خلال العملات التي يتم شحنها من خلال الخطوات التالية:

توجه إلى موقع لعبة إي فوتبول الإلكتروني والرسمي للعبة بيس.

بعد فتح الواجهة الرئيسية للموقع يجب عليك اختيار زر MISSIONS.

ثم قم بالنقر على عدد العملات التي تريد شحنها.

ثم عليك بالضغط على أيقونة الشراء، وعليك بتسديد قيمة الكوينزات من خلال تحديد طريقة الدفع الملائمة لك.

سيتم إرسال العملات المشحونة على إلى حسابك الشخصي في بيس موبايل.

خطوات شحن اللعبة على الهاتف الجوال

يمكن أن يتم شحن الكوينز على الهاتف لكل من أنظمة التشغيل الأندرويد والآيفون، لكن يجب تنفيذ الخطوات الآتية: