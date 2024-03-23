تكنولوجيا
خطر كبير! تحذير هام لجميع مستخدمي واتساب على آيفون!
تحرص دائما شركة واتس اب على عمل تحديثات مستمرة للتطبيق لتحقيق المزيد من الأمان والخصوصية للمستخدمين، ولكن تفاجئ مستخدمي هواتف آيفون بمشكلة كبيرة وهي تكرار الصور المرسلة داخل الدردشة، واستوجب ذلك الأمر على القيام بعدة اشياء سوف نعرفها في هذا المقال، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، حدثه فوراً تحذير لجميع مستخدمي تطبيق واتساب على آيفون .
حدثه فوراً تحذير لجميع مستخدمي تطبيق واتساب على آيفون
- وجه فريق الدعم بشركة اكسبريس البريطانية بأن جميع مستخدمي هاتف آيفون يتعرضون لتلك المشكلة.
- وهي إعادة تحميل الصور المرسلة من خلال دردشات الواتس آب مرتين على الهاتف مما يؤدي إلى أخذ مساحة أكبر من ذاكرة الهاتف وجعله ثقيلا.
- كما قالت أيضاً أن تلك المشكلة تؤثر فقط على المستخدمين الذين يجعلون تنزيل الصور تلقائي على هواتفهم المحمولة.
- وقالت المصادر أيضاً أنه يمكن أن يكون سبب ذلك الخطأ هو خطأ عند تحديث شركة أبل لنظام التشغيل الخاص بها
- كما لم تؤكد الشركة ذلك أيضاً فقد يكون الخطأ ناتجا من شركة واتس آب نفسها.
- ولكن المؤكد هو أن ذلك الخطأ ظهر عند كافة المستخدمين بعد قيامهم بتحديث أنظمة التشغيل إلى iOS 17.
- وذكر المتضررون أنهم قاموا بالفعل بضبط تطبيق الواتس آب على تنزيل الصور تلقائيا على الهاتف، ورغم وجود الصور مرة واحدة داخل المحادثة ولكنهم قد وجدوها مرتين على هاتفهم.
- مما دفعهم ذلك الأمر إلى قيامهم بحذف الصور المكررة يدويا، ومن ثم وجه الخبراء على ضرورة القيام بعدة اشياء.
- وأول تلك الخطوات هو القيام بعمل تحديث لتطبيق الواتس آب وإعادة تحميل أخر نسخة محدثة من تطبيق الواتس آب من آب ستور وذلك للتخلص من تلك المشكلة.
- أو قم بحذف التطبيق وقم بإعادة تحميله مرة أخرى دون أى خوف أو قلق من فقدان المحادثات.
- وذلك لأنها سوف ترجع مرة أخرى تلقائيا بمجرد إدخال رقم هاتفك وتتبع الخطوات واستعادة النسخ الاحتياطي.
- وتعد تلك الخطوات البسيطة هي أهم خطوة للتخلص من هذه المشكلة.