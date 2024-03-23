خطر كبير! تحذير هام لجميع مستخدمي واتساب على آيفون!

تحرص دائما شركة واتس اب على عمل تحديثات مستمرة للتطبيق لتحقيق المزيد من الأمان والخصوصية للمستخدمين، ولكن تفاجئ مستخدمي هواتف آيفون بمشكلة كبيرة وهي تكرار الصور المرسلة داخل الدردشة، واستوجب ذلك الأمر على القيام بعدة اشياء سوف نعرفها في هذا المقال، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، حدثه فوراً تحذير لجميع مستخدمي تطبيق واتساب على آيفون .

حدثه فوراً تحذير لجميع مستخدمي تطبيق واتساب على آيفون