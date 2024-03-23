الناس اللي عايزة تريح بدري .. اعرف شروط الخروج على المعاش المبكر 2024 وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية

قامت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بتحديد شروط وضوابط استحقاق معاش العجز والوفاة والشيخوخة بالإضافة إلى ذلك شروط الخروج على المعاش المبكر، فقد نص البند السابع من المادة 102 أنه في حالات استحقاق المعاش إذا تم انتهاء الخدمة أو الوفاة أو العجز أي المعاش المبكر يتطلب استحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة.

شروط الخروج على المعاش المبكر 2024

يتم الخروج على المعاش المبكر طبقًا لعدة شروط تم تحديدها وتتمثل فيما يلي:

انتهاء فترة الخدمة أو النشاط أو العمل.

إذا تم تقديم طلب الصرف طبقًا للنموذج رقم 20.

إذا كان المؤمن عليه يخضع لتأمينات الشيخوخة والوفاة والعجز طبقًا لأحكام القانون أثناء تاريخ تقديم طلب الصرف.

حتى يتم صرف المعاش للحالة رقم 7 لابد من تسديد كافة المبالغ المالية المستحقة على المؤمن عليه، وتلك المبالغ ستكون خاصة بمدد الاشتراك أو قيمة الأقساط الحالية المستحقة.

في حال توفّر مدد اشتراك بتأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، يتم منح معاش بنسبة لا تقل عن 50% من الأجر أو آخر دخل تسوية، ويجب أن تكون قيمته لا تقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

مدة الاشتراك يجب أن تتضمن 20 سنة أو 25 سنة بداية من أول شهر يناير للعام المقبل 2025.

شروط المعاش المبكر لموظفي القطاع الخاص

حدد قانون المعاشات الجديد عدة شروط لابد بين استفائها في القطاع الخاص حتى يتم الخروج على المعاش المبكر وتتمثل تلك الشروط فيما يلي: