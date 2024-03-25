هتكسب سيارة أحلامك.. تسجيل مسابقة دخون الإماراتية ورابط التسجيل في المسابقة dkonemirate

أطلقت شركة دخون الإماراتية للعطور، مهرجان دخون بمناسبة بداية العام الجديد 2024، حيث يتضمن هذا المهرجان فرصة الفوز بسيارة مرسيدس كل أربعة أيام، بالإضافة إلى جوائز أخرى تشمل هواتف ذكية ومبالغ مالية، للمشاركة في مسابقة دخون الإماراتية لعام 2024، يتوجب على المشاركين زيارة الموقع الإلكتروني لدخون وتقديم الطلب الخاص بهم.

طريقة التسجيل في مسابقة دخون الاماراتية 2024

تستطيع التسجيل بمسابقة دخون الإماراتية من خلال خطوات بسيطة عبر الموقع الإلكتروني لشركة دخون من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول بشكل مباشر لصفحة الاشتراك بمسابقة دخون الاماراتية.

عليك تعبئة كافة بياناتك المطلوبة من أجل التسجيل وتعبئتها في الأماكن المخصصة لها بشكل صحيح، وتتمثل تلك البيانات في الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الجوال، بالإضافة لذلك المدينة.

في النهاية اضغط فوق زر الاشتراك سوف تصلك رسالة نصية على رقم الجوال الذي تم إدخاله تتضمن نجاح عملية الاشتراك.

شركة دخون الإماراتية

شركة متخصصة في صناعة العطور ويتوافر لديها مجموعة كبيرة جدًا من العطور الأصلية الخاصة بالرجال والنساء بالإضافة إلى ذلك أنواع متعددة من البخور الشرقي تتوافر بأسعار في متناول الجميع ويمكن التسوق عبر الإنترنت من خلال هذه الشركة.

رابط التسجيل في مسابقة دخون الاماراتية 2024

يمكنك التسجيل بمسابقة دخون الإماراتية من خلال الضغط على صفحة الاشتراك بمسابقة دخون الاماراتية واستكمال بقية الخطوات وتعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لها حتى تتمكن من إنهاء التسجيل بالمسابقة.

شروط التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية

حددت شركة دخون الإماراتية للعطور مجموعة من الشروط الضرورية للمشاركة في مسابقتها، ويمكن التعرف عليها بالتفصيل من خلال النقاط التالية: