“كحك العيد الدايب” بطعم أحلى من المحلات.. كحك العيد الدايب من الالف للياء بتكات واسرار اول مره طريقة عمل كعك العيد الناعم بالكيلو

مع قدوم عيد الفطر المبارك، تعودنا كل عام على روتين الاحتفال وتبادل الزيارات والهدايا، ومن أبرز العادات التي لا تتغير هي تناول كعك العيد الشهير، يعد كحك العيد من الحلويات التقليدية، التي يتم تحضيرها خصيصًا لهذه المناسبة، للوصول إلى كحك العيد المثالي، يجب أن تكون المكونات عالية الجودة، ولكن ما هي أسرار تحضير كحك العيد الناعم بالكيلو؟

خطوات تحضير كحك العيد

تتميز كل دولة ومنطقة بنكهتها الخاصة لكحك العيد، ولكن الأهم هو الحفاظ على التقاليد والاحتفال بهذه المناسبة بطريقة تجمع بين الحاضر والماضي، من خلال اتباع الوصفات والتقنيات الصحيحة، يمكن لكل ربة منزل تحضير كحك العيد الناعم بالكيلو بكل سهولة وثقة، مما يجعل من عيد الفطر مناسبة خاصة ومميزة للجميع.

مكونات كعك العيد المثالية:

– كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.

– نصف كيلو من السمن البلدي الطبيعي.

– ملعقة كبيرة من خميرة الفور.

– ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم.

– ملعقة كبيرة من رائحة الكعك التقليدية.

– ربع كوب من السمسم المحمص.

– رشة من الملح.

– نصف كوب من الحليب الدافئ.

طريقة عمل كعك العيد الناعم بالكيلو: