“كحك العيد الدايب” بطعم أحلى من المحلات.. كحك العيد الدايب من الالف للياء بتكات واسرار اول مره طريقة عمل كعك العيد الناعم بالكيلو
طريقة عمل كعك العيد الناعم بالكيلو:
مع قدوم عيد الفطر المبارك، تعودنا كل عام على روتين الاحتفال وتبادل الزيارات والهدايا، ومن أبرز العادات التي لا تتغير هي تناول كعك العيد الشهير، يعد كحك العيد من الحلويات التقليدية، التي يتم تحضيرها خصيصًا لهذه المناسبة، للوصول إلى كحك العيد المثالي، يجب أن تكون المكونات عالية الجودة، ولكن ما هي أسرار تحضير كحك العيد الناعم بالكيلو؟
خطوات تحضير كحك العيد
تتميز كل دولة ومنطقة بنكهتها الخاصة لكحك العيد، ولكن الأهم هو الحفاظ على التقاليد والاحتفال بهذه المناسبة بطريقة تجمع بين الحاضر والماضي، من خلال اتباع الوصفات والتقنيات الصحيحة، يمكن لكل ربة منزل تحضير كحك العيد الناعم بالكيلو بكل سهولة وثقة، مما يجعل من عيد الفطر مناسبة خاصة ومميزة للجميع.
مكونات كعك العيد المثالية:
– كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.
– نصف كيلو من السمن البلدي الطبيعي.
– ملعقة كبيرة من خميرة الفور.
– ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم.
– ملعقة كبيرة من رائحة الكعك التقليدية.
– ربع كوب من السمسم المحمص.
– رشة من الملح.
– نصف كوب من الحليب الدافئ.
طريقة عمل كعك العيد الناعم بالكيلو:
- يتم نخل الدقيق ووضعه في وعاء عميق مخصص للعجن.
- نضيف للدقيق الناعم رشة الملح، رائحة الكعك، والسمسم المحمص.
- يسخن السمن البلدي على نار هادئة حتى يصبح سائلا، ثم يُضاف إلى الدقيق.
- نقوم بفرك الدقيق بالسمن بيدينا بشكل جيد، مع مراعاة أن السمنة يجب أن تكون دافئة.
- نواصل فرك الدقيق بالسمن لفترة طويلة، حيث تعتمد نعومة الكعك على هذه المرحلة.
- نذوب السكر والخميرة في الحليب الدافئ، ونقوم بالتقليب جيدا قبل تركه لمدة 10 دقائق لتفعيل الخميرة.
- بعد فرك الدقيق بالسمن بشكل جيد، نضيف خليط الحليب والخميرة تدريجيا، ونستمر في العجن.
- نقوم بعجن العجينة حتى تصبح متجانسة ولينة وغير لاصقة لليدين، ثم نتركها مغطاة في مكان دافئ لمدة ساعة.
- بعد التخمير، نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة ونضعها في صواني الخبز.
- نقوم بتشكيل الكعك باستخدام البصمة أو المنقاش لاعطائه الشكل التقليدي.
- نترك الكعك في الصواني مغطاة لمدة نصف ساعة للراحة بعد التشكيل.
- يسخن الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم يتم وضع الكعك في الفرن لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة.
- بمجرد أن يحصل الكعك على لون ذهبي خفيف، نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد تماما قبل نقله إلى العلب للتخزين.