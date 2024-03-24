طريقة حجز أراضي الإسكان القطع المتميزة طرح إبريل 2024 عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

حجز أراضي الإسكان القطع المتميزة طرح إبريل 2024 التي أعلنت عنها هيئة المجتمعات العمرانية مع وزارة الإسكان، حيث أن الوزارة تقوم بطرح مجموعة أراضي كل فترة ضمن مشروع الإسكان في الدولة وتكون هذه المرحلة الرابعة للمشاريع التي تطلقها الدولة للأراضي التي تخصص للأفراد، بالإضافة إلى أن هذه الأراضي تكون مقسمة إلى ثلاث فئات حتى تناسب عدد كبير من المواطنين.

حجز أراضي الإسكان القطع المتميزة طرح إبريل

أوضحت وزارة الإسكان الفئات التي يمكنها الحصول على الأراضي في طرح إبريل 2024، وتكون هذه الفئات كما يلي:

النوع الأول من الأشخاص خصصت له الدولة أراضى الإسكان وتسمي الإسكان المتوسط.

أما النوع الثاني تم تخصيص أراضي تسمي الإسكان المميز.

يحصل النوع الثالث على أراضي تسمي الأكثر تميزًا في أراضي الإسكان.

يدفع الشخص مقدم حجز مبلغ قدره 25 ألف جنيهًا ويكون للنوع الأول، أما النوع الثاني يكون مقدم حجز 100 ألف ويصل مقدم حجز النوع الثالث إلى 350 ألف جنيهًا.

موقع حجز أراضى الإسكان

أعلنت وزارة الإسكان بالإضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية عن الموقع الإلكتروني لحجز أراضي الإسكان، وتكون طريقة الحجز كما يلي: