“بكاميرا سيلفي مُزدوجة”.. شاومي تعلن عن إطلاق هاتف Xiaomi Civi 4 Pro في الخارج .. السعر والمواصفات

أعلنت شركة شاومي في الصين رسميًا عن إطلاق هاتف Xiaomi Civi 4 Pro الجديد، والذي يأتي بمواصفات مميزة، يتميز الهاتف بمعالج كوالكوم سناب دراجون 8S جين 3، وهو أحدث معالجات الشركة على الساحة العالمية، وبالإضافة إلى ذلك يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مزدوجة وثلاث كاميرات خلفية من Leica تتميز بأداء متميز، مما يعزز قدرته على التقاط صور بجودة عالية وتقديم تجربة تصوير ممتازة للمستخدمين.

مواصفات هاتف Xiaomi Civi 4 Pro

المواصفات هاتف Xiaomi Civi 4 Pro الأبعاد 157.2×72.8×7.5 مم الوزن 177.6 جرام (أو 179.3 جرام أو 180.9 جرام) المواد الخارجية زجاج كامل مع إطار معدني، ويتوفر إصدار بظهر من الجلد دعم شرائح الاتصال شريحتي اتصال 5G، ولا يدعم تركيب بطاقات ذاكرة الشاشة AMOLED بحجم 6.55 بوصة وبدقة 1236×2750 بيكسل، وجودة 1.5K، وكثافة بيكسلات 460 بيكسل لكل بوصة، وسطوع يصل إلى 3000 شمعة، ومعدل تحديث 120 هيرتز، ودعم HDR10+ و Dolby Vision طبقة الحماية Corning Gorilla Glass Victus الجيل الثاني المعالج كوالكوم سناب دراجون 8S جين 3 ثماني النواة، النواة الأقوى من نوع Cortex X4 بتردد 3.0 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانومتر، والمعالج الرسومي Adreno 750 نظام التشغيل HyperOS مبني على Android 14 سعة التخزين – 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام الرامات – 512 جيجابايت مع 16 جيجابايت رام نوع الرام والذاكرة LPDDR5x للرام، و UFS 4.0 للذاكرة

مميزات هاتف Xiaomi Civi 4 Pro

المواصفات هاتف Xiaomi Civi 4 Pro الكاميرا الأمامية الرئيسية بدقة 32 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/2.0 الكاميرا الأمامية الثانوية بدقة 32 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/2.4، Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعة دعم تصوير الفيديو بجودة 2160p@30fps، مع دعم المثبت الإلكتروني الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/1.6، مع مستشعر OV50K ومثبت بصري الكاميرا الخلفية الثانوية بدقة 50 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/2.0، Telephoto للتقريب بدون فُقدان تفاصيل الكاميرا الخلفية الأخيرة بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/2.2، Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعة دعم تصوير الفيديو بجودة 2160p@60fps، مع دعم إنتاج فيديوهات HDR10+ ودعم المثبت الإلكتروني في جميع العدسات سماعات الهاتف الخارجية Stereo دعم منفذ السماعات الـ3.5 ملم غير مدعوم خاصية NFC مدعومة مستشعر IR Blaster مدعوم بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة الفتح عن طريق التعرف على الوجه مدعوم سعة البطارية 4700 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقدرة 67 واط، والشحن عبر USB Type C الألوان المتاحة الأسود، البنفسجي، الأزرق، والأخضر

سعر هاتف Xiaomi Civi 4 Pro

تم تحديد سعر هاتف Xiaomi Civi 4 Pro بالكامل في السوق الصيني حيث يبلغ سعر النسخة ذات سعة التخزين 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية حوالي 415 دولار أمريكي، بينما يصل سعر النسخة ذات سعة التخزين 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية إلى حوالي 460 دولار أمريكي.