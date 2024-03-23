جواب الحلقة 12.. طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 الموسم الجديد

في شهر رمضان الكريم تكون هناك العديد من المسابقات الرمضانية التي تكون في جميع المجالات، من خلال وضع العديد من الأسئلة على المشاهدين من ضمنها مسابقة طائر السعيدة، التي يتم عرضها في دولة اليمن تلك المسابقة التي تقوم بتقديمها مايا العباسية المذيعة الكبيرة على قناة السعيدة الفضائية، وتكون هذه المسابقة عبارة عن حل عده أسئلة في العديد من المجالات المتنوعة للمشاهدين كل يوم في نهاية كل حلقة، ويتم الإعلان عن الفائز في الحلقة التي تليها.

شروط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

تم فتح باب الاشتراك في مسابقة طائرة السعيدة 2024 بشكل إلكتروني من خلال الموقع الخاص بالبرنامج حيث توفر المنصة للشخص المشترك إمكانية الإجابة على السؤال من خلال البرنامج ويتم بعدها الفوز بجوائز نقدية، ولكن وضعت المسابقة عدة شروط يجب توافرها في الشخص المشترك منها:

شرط ألا يزيد سن المتقدم عن 18 سنة.

وأن يملك الجنسية إي جنسية عربية.

مع أهمية التحدث باللغة العربية بشكل جيد.

خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

ويمكن ذكر خطوات الاشتراك في المسابقة على النحو التالي:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني طائر السعيدة اليمنية 2024 من هنا.

كتابة الاسم الرباعي للمشترك.

تسجيل رقم التليفون.

كتابة مكان السكن الذي ينتمي إليه المشترك.

النقر على خانة اشتراك.

الآن يجب عليك تسجيل الإجابة على كل الأسئلة الموجودة.

في النهاية إذا تم الفوز سيتم التواصل معك من خلال رقم المحمول الذي تم إدخاله من قبل بشكل مباشر.

إجابة الحلقة 12 مسابقة طائر السعيدة 2024

عدد كبير من المواطنين في اليمن يريدون معرفة إجابة الحلقة الثانية عشر من مسابقة طائر السعيدة، حيث كان السؤال المطروح في الحلقة 12 من مسابقة طائر السعيدة “قاص وكاتب وشاغر وصحفي له العديد من الأعمال الادبية تخصص في الشعر الرومانسي في الأدب العربي، فمن هو”، والإجابة الصحيح لهذا السؤال “لطفي جعفر أمان”.