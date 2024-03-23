زي المحلات في البيت!! طريقة عمل المدلعة مثل المحلات بمكونات قليلة.. اعمليها في بيتك

طريقة عمل المدلعة، تعتبر حلوى المدلعة واحدة من الحلويات الشهية والمحبوبة في العالم العربي، حيث تجمع بين مذاق الكنافة الشهي وحلاوة البسبوسة، مع لمسة من الكريمة وصوص الكراميل الغني بالنكهة، تتميز هذه الحلوى بطبقاتها المتداخلة والغنية بالمكونات، لذلك هي من الحلوى المحببة للجميع وللمزيد تابعونا.

أسهل طريقة لعمل المدلعة

بخطوات بسيطة يمكنك عمل المتدلعة في المنزل من خلال إتباع التالي والمكونات لطبقة البسبوسة:

3 أكواب (500 جم) دقيق سميد.

¾ كوب (180 مل) سمن مذاب.

كوب (250 مل) حليب.

كوب (200 جم) سكر.

2 ملعقة كبيرة (20 جم) جوز الهند (اختياري).

لطبقة الكنافة:

1 كوب (250 جم) كنافة.

¼ كوب (37.5 جم) سكر بودرة.

½ كوب (125 مل) سمن مذاب.

ما هي مقادير الشربات؟

المقادير للشربات:

كوب (250 مل) ماء.

كوب (200 جم) سكر.

عصرة ليمون.

للحشو والتزيين:

كريم شانتيه.

مكسرات مطحونة.

كراميل.

صوص شوكولا سائلة.

ازاي اعمل المدلعة؟

طريقة التحضير:

في وعاء نخلط السميد وجوز الهند والسكر جيدًا.

نضيف الحليب والسمن ونخلط المكونات حتى تتجانس.

نفرد الخليط في صينية مدهونة بالسمن.

ندخل الصينية إلى الفرن المحمى مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية حتى تصبح ذهبية اللون.

في وعاء آخر نخلط الكنافة والسكر البودرة والسمن.

نفرد طبقة من الكنافة فوق البسبوسة بعد أخذها من الفرن ونتركها تبرد.

نغسل الصينية ونضع البسبوسة فيها.

نخلط الشراب بغلي السكر والماء ثم نضيف عصير الليمون.

نصب ثلاثة أرباع الشراب على البسبوسة.

نقطع البسبوسة إلى مربعات ونتركها تتشرب الشراب.

نقدم البسبوسة بجانب الكريم شانتي والقشطة ورشي المكسرات أو نضع شرائح المانجو عليها.

للزينة نصب الكراميل وصوص الشوكولاتة.

وإلى هنا انتهت مقالتنا وجدير بالذكر أننا قد قدمنا لكم وصفة الكنافة بالمانجا وصوابع زينب وحلويات رمضان المختلفة فتابعونا للمزيد.