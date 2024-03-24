اجهز يا استاذ وقدم على شقة من الإسكان ب25 ألف جنيه مقدم وتقسيط على 20 سنة// شروط وأماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة

شقة من الإسكان ب25 ألف جنيه تقدمها وزارة الإسكان بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية، حيث هناك الكثير من المواطنين يرغبون في معرفة المزيد من التفاصيل حول شقق الإسكان وشروط التقديم بهذا الطرح الأول لبرنامج مسكن بمجموعة من المدن الجديدة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية لتكون قيمة الوحدة تصل ل 25 ألف جنيه، وفيما يلي سوف نتعرف معكم على التفاصيل وشروط التقديم.

شقة من الإسكان ب25 ألف جنيه

وافق مجلس إدارة المجتمعات العمرانية إتاحة الحصول على شقة من الإسكان بالمدن الجديدة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة وذلك ضمن مبادرة برنامج مسكن حيث يتم إجراء قرعة علنية بشكل يدوي للفائزين، وجاءت خطوات التقديم للحصول على شقق برنامج مسكن كالآتي:

في البداية يتم التقديم بشكل إلكتروني من خلال الدخول عبر موقع مسكن .

يتم تسجيل كافة البيانات مثل إدخال الاسم رباعي وكذلك الرقم القومي الخاص بالمتقدم وعنوان المراسلات ورقم الهاتف وكذلك البريد الإلكتروني الخاص به.

يتم إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص بالمتقدم لتكون في ورقة واحدة وجه وظهر بالموقع.

على المتقدم أن يختار الدور الذي يرغب به سواء كان أرضي أو أخير أو متكرر.

يضغط فوق ارغب في التقديم وبعدها سوف تظهر له استمارة بها كود الحجز يتم طباعتها ثم يتم التوقيع عليها وترفع إلى الموقع مرة أخرى.

يتم تسديد مبلغ جدية الحجز وكذلك المصاريف الخاص الدراسة للطلب على الكود الخاص بالحجز لدى بنك التعمير والإسكان وذلك من خلال التحويل البنكي ACH أو من كافة البنوك أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.

ثم يتم إرفاق المستند الخاص بدفع مبلغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني.

شروط التقديم على شقق برنامج مسكن

هناك عدة شروط للتقديم على شقق برنامج مسكن وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم حامل الجنسية المصرية.

ألا يقل السن عن 21 عامًا عند بداية الطرح.

يجب أن يكون للمتقدم أهلية التصرف وكذلك التعاقد وألا يكون شخصًا معنويًا.

يسمح التقدم للحجز لشخص وذلك إذا كان واليًا على شخص قاصر.

أماكن طرح شقق برنامج مسكن

ذكر الخبير العقاري لدى وزارة الإسكان والمجمعات السكنيه محمود داود أن الوزارة تستعد لطرح وحدات سكنية جديدة ضمن مشروع مسكن في عدة أماكن جديدة بالجمهورية وأضاف خلال مداخلة له ببرنامج صباح البلد أن الطرح عبارة عن رسالة من الدولة المصرية بأنها تولي اهتمامًا كبيرًا للمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية واوضح أن الطرح سوف يكون في عدة أماكن من بينها المنصورة الجديدة ورشيد ومنطقة غرب أسيوط وسوف يتم الاهتمام كثيرًا بأسيوط وذلك للرد على مقولة تهميش الصعيد من طروحات الوحدات السكنية.