غيري في سفرتك.. قطايف النوتيلا بأسهل طريقة في البيت في نصف ساعة!

طريقة عمل قطايف بالنوتيلا، قطايف النوتيلا هي من الوصفات التي ترتبط بشهر رمضان، وهي حلوى سهلة التحضير تعتمد على عجينة ناعمة ومقرمشة محشوة بكريمة النوتيلا، تقدم قطايف بالنوتيلا ساخنة ويمكن أن نتناولها بمفردها أو مع إضافة بعض الفواكه أو المكسرات وللمزيد تابعونا.

طريقة عمل قطايف بالنوتيلا

يمكنك عمل القطايف بالنوتيلا بخطوات بسيطة تتمثل في مكونات بسيطة وهي:

قطايف جاهزة.

نوتيلا (أو أي نوع شيكولاتة جاهزة).

زيت نباتي للقلي.

طريقة التحضير:

أولًا قومي بفتح القطايف واحشي كل قطعة بكمية مناسبة من نوتيلا، ثم اغلقيها بإحكام من الطرف على شكل نصف دائرة.

نقوم بتسخين الزيت في طاسة عميقة.

نضع القطايف في الزيت الساخن حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

نصفي القطايف ونضعها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

يمكنك الآن تقديم القطايف مع تزين الطبق ببعض حبات الفراولة.

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هناك طريقة أخرى للقطايف وشكلها جديد أيضاً وهي:

نقوم بتشكيل القطايف على هيئة أقماع.

نضعها في زيت غزير مسبق التسخين حتى نحصل على لون ذهبي مناسب.

باستخدام كيس حلواني نقوم بإدخال النوتيلا داخل القطايف.

يمكننا تقديم النوتيلا بعد رش القليل من المكسرات عليها.

وللسيدات الذي يريدون تحضير عجينة القطايف نفسها فتابعونا في الفقرة القادمة.

ما هي مكونات عجينة القطايف؟

المكونات:

1/2 كيلو جرام دقيق أبيض

2 ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

2 ملعقة كبيرة نشا

2 ملعقة كبيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة عصفر (اختياري للإضافة للون الأصفر).

ملعقة كبيرة ماء ورد أو فانيليا

1/2 كوب سميد

2 كوب ماء

طريقة التحضير: