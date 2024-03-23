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الكيلو بكام؟؟… تعرف على أسعار كحك العيد السادة والمحشو في مصر 2024
كحك العيد في مصر من العادات الجميلة التي ترتبط بقرب العيد أو ظهور الفرحة في قلوب المواطنين، وينقسم الناس إلى صنفين أحدهما يفضل ابتكار صنع الكحك في المطبخ والصنف الآخر يلجأ إلى شراء الكحك من المنافذ الخاصة ببيعه، ونستعرض معكم اليوم خلال موقعنا الإخباري أسعار الكحك في مختلف المنافذ.
أسعار كحك العيد في مصر 2024
اختلفت أسعار الكحك في مصر بين منفذ وآخر، وإليك أسعار الكحك التي سوف تجدها في مختلف المحلات:
- سعر علبة كحك العيد المشكل التي تحتوي علي 16 قطعة حوالي 125 جنيه مصري.
- سعر علبة كحك العيد المشكل التي تحتوي علي 32 قطعة حوالي 240 جنيه مصري.
- سعر علبة كحك العيد السادة وزن كيلو حوالي 250 جنيه مصري.
- سعر علبة كحك العيد السادة وزن كيلو ونصف حوالي 370 جنيه مصري.
- سعر علبة كحك العيد السادة وزن 2 كيلو حوالي 480 جنيه مصري.
- سعر علبة كحك العيد السادة وزن 2 كيلو ونصف حوالي 600 جنيه مصري.
- سعر علبة كحك العيد السادة وزن 6 كيلو حوالي 1900 جنيه مصري.
أسعار كحك العيد المحشو في مصر 2024
- سعر علبة كحك العيد ملبن 16 قطعة حوالي 120 جنيه مصري.
- سعر علبة كحك العيد ملبن 32 قطعة حوالي 230 جنيه مصري.
- سعر علبة كحك العيد فستق 16 قطعة حوالي 170 جنيه مصري.
- سعر علبة كحك العيد عين جمل 16 قطعة حوالي 150 جنيه مصري.
- سعر كيلو البسكويت بالبرتقال حوالي 180 جنيه مصري.
- سعر علبة كحك العيد عجمية 32 قطعة حوالي 230 جنيه مصري.
- سعر علبة بسكويت نشادر حوالي 350 جنيه مصري.
- سعر علبة بيتي فور لوكس بنكهات مختلفة حوالي 550 جنيه مصري.