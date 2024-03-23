بنك ناصر الاجتماعي يطرح قروضًا حسنة للأرامل والمطلقات بقسط شهري 300 جنيه

في إطار جهوده المستمرة لدعم الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، يعلن بنك ناصر الاجتماعي عن تقديم قروض حسنة بدون فوائد للأرامل والمطلقات، تتيح فرصة ذهبية لهذه الفئات لتلبية احتياجاتهم المالية في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة، تأتي هذه التمويلات كجزء من مبادرات التكافل الاجتماعي التي ينفذها البنك، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على قرض يصل إلى عشرة آلاف جنيه بمصاريف إدارية بسيطة، وسداده عبر أقساط شهرية ميسرة لمدة ثلاث سنوات، يؤكد البنك على أن القرض يتم إعفاؤه في حال وفاة المقترض، معززًا بذلك شبكة الأمان الاجتماعي للأرامل والمطلقات.

شروط قرض بدون فوائد من بنك ناصر الاجتماعي

بنك ناصر الاجتماعي يضع مجموعة من الشروط الواضحة للمواطنين الراغبين في الحصول على قروض حسنة بدون فوائد، بهدف تسهيل الوصول إلى الدعم المالي اللازم وفقاً لضوابط محددة تضمن العدالة والشفافية في توزيع الدعم، وتختلف الشروط باختلاف ضمان القرض، سواء كان بضمان المرتب أو المعاش، مما يوفر مرونة للمتقدمين ويضمن تلبية احتياجات فئات مختلفة من المجتمع.

بضمان المرتب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن ثلاث سنوات.

تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

تحويل القسط أو المرتب على البنك. بضمان المعاش الافتراضي ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرين عامًا.

تحويل القسط أو المرتب على البنك. بضمان المعاش/المعاش المستحق تحويل القسط أو المعاش على البنك.

في حالة المعاش المستحق، يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض بدون فوائد من بنك ناصر الاجتماعي

بنك ناصر الاجتماعي يحدد قائمة المستندات الأساسية اللازمة للتقديم على قرض بدون فوائد، سواء كان هذا القرض لأغراض الزواج، العلاج، أو لمواجهة الحالات الملحة.

صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن، ويجب أن تكون سارية المفعول. الرقم التأميني لكل من المقترض والضامن والمستفيد. بيان مفردات الدخل سواء كان مرتب أو معاش، للمقترض وكذلك مرتب الضامن. في حالة قرض الزواج يجب تقديم أصل عقد القران للمسلمين أو الطوائف المسيحية، بشرط ألا تزيد مدته عن سبع سنوات. لقروض العلاج يتم تقديم شهادة طبية حديثة ومعتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة. لقروض الحالات الملحة والطارئة يتطلب تقديم المستند الدال على الحالة الطارئة معتمدًا من الجهة المختصة.

الفئات المستحقة للحصول على قرض بدون فوائد من بنك ناصر الاجتماعي

بنك ناصر الاجتماعي، في إطار سعيه لتوسيع نطاق الدعم الاجتماعي والمالي للمواطنين، يحدد بوضوح الفئات المؤهلة للاستفادة من برنامج القروض بدون فوائد.