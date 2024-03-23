“بشرى سارة”.. طرح 90 ألف وحدة سكنية جديدة في أكتوبر الجديدة

أعلن محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، عن بدء تنفيذ مشروع ضخم يشمل نحو 90 ألف وحدة سكنية جديدة بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 50 مليار جنيه، تقع هذه الوحدات في منطقة غرب المطار، موزعة على ثلاث مناطق (أ-ب-ج) تمتد على مساحة شاسعة تقدر بـ3000 فدان، مع المزمع إضافة 25 مبنى خدمي بتكلفة 700 مليون جنيه لتعزيز البنية التحتية الخدمية للمشروع.

تأكيد على جودة ومواصفات شقق الإسكان بأكتوبر الجديدة

في سياق الجهود المبذولة لضمان تقدم مشروعات الإسكان ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” في مدينة أكتوبر الجديدة، أكد المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، على أهمية التزام الشركات المنفذة وجهات الإشراف بمعدلات الأعمال ومستوى الجودة العالي وفقًا للمواصفات الهندسية المحددة، وشدد على الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة للمشروعات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يتمثل في توفير وحدات سكنية تلبي توقعات المواطنين مع ضمان الجودة والدقة في التنفيذ.

تقدم مستمر في تنفيذ وحدات المرحلة السادسة بمدينة أكتوبر الجديدة

قام مسئولو وزارة الإسكان بتفقد سير العمل في وحدات المرحلة السادسة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمدينة أكتوبر الجديدة، حيث يجري العمل على تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية جديدة.

تسريع أعمال التشطيب في مشروع سكن لكل المصريين بأكتوبر الجديدة

في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، قام مسئولو وزارة الإسكان بتفقد سير العمل في مشروعات الإسكان بمنطقة غرب المطار، بمدينة أكتوبر الجديدة، خلال الزيارة، التي شهدت حضور الإدارات التنفيذية وجهات الإشراف المعنية، تمت مراجعة أعمال التشطيب وتنسيق الموقع العام للوحدات السكنية ضمن المرحلة الخامسة من المشروع، والتي تضم 10 آلاف وحدة سكنية.