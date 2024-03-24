لو ورقك جاهز ومستني ..اعرف شروط شقق من صندوق الإسكان الاجتماعي 2024 قبل كراسة الشروط ماتنزل

شروط شقق من صندوق الإسكان يسعى العديد من المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية وخاصة الأشخاص المتقدمين لحجز شقق الإسكان لمعرفة جميع الشروط والأحكام المرتبطة بالطرح الجديد من أسعار ومساحة الوحدات التي من المقرر طرحها، حيث تم تحديد مجموعة من الشروط والضوابط من قبل وزارة الإسكان والتعمير في مصر على كافة المواطنين الذين يرغبون في الحصول على هذه الشقق المقدمة.

شروط شقق من صندوق الإسكان

يبحث الكثير عبر محركات البحث في الوقت الحالي عن شروط شقق من صندوق الإسكان، حيث يرغبون في معرفة كافة الشروط والأحكام التي سبق وتم تحديدها للتقديم في الشقق الخاصة بصندوق الإسكان والتعمير في جمهورية مصر العربية، وهذه الشروط جاءت جميعها على النحو التالي:

من الضروري أن يكون الشخص المتقدم للتقديم في حجز شقق صندوق الإسكان مصري الجنسية.

لابد أن يتراوح عمر الشخص المتقدم ما بين 21 و 50 عام.

يجب ألا يتجاوز مبلغ الدخل الشهري للشخص المتقدم لحجز شقق صندوق الإسكان الاجتماعى بالإعلان ال 18 عن 6000 جنيه للشخص الأعزب، و 8000 جنيه للفرد المتزوج.

يراعي الفرد المتقدم لحجز شقق الإسكان الإجتماعي بالإعلان ال 18 عدم التقديم على أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان.

يجب أن يقوم المتقدم لحجز الشقق المقدمة من وزارة الإسكان بتسديد مبلغ مقدم الحجز المطلوب.

من الضروري امتلاك دليل يؤكد إقامتك في المحافظة التي تتيح الوحدة السكنية التي تريد التقديم لها، أو أن تكون لديه وظيفة في هذه المحافظة.

عدم تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية للشخص المتقدم أو لعائلته في المدن الجديدة أو المحافظات.

تفاصيل الإعلان التكميلي

يتناول الإعلان التكميلي الكثير من التفاصيل والمعلومات التي لابد من معرفتها من قبل جميع المواطنين المصريين الذين يرغبون في التقديم على شقق الإسكان الإجتماعي، وهذه التفاصيل تتناول ما يلي: