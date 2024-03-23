الذهب يواصل الإنخفاض.. تعرف على سعر الذهب اليوم السبت 23 مارس في مصر

أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 23 من شهر مارس لعام 2024 تشهد انخفاضا، ويأتي ذلك نتيجة استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك والسوق الموازي، وانخفاض سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية، ونستعرض معكم اليوم خلال موقعنا الإخباري المميز آخر تحديث لسعر الذهب بمختلفي أعيرته في السوق، وهل الوقت مناسب لشراء أم لا؟

سعر الذهب اليوم السبت 23 مارس في مصر

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر سجل سعر البيع لجرام الذهب عيار 24 في مصر حوالي 3434.2 جنيه مصري.

سجل سعر الشراء لجرام الذهب عيار 24 في مصر حوالي 3400 جنيه مصري. سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر سجل سعر البيع لجرام الذهب عيار 24 في مصر حوالي 3005 جنيه مصري.

سجل سعر الشراء لجرام الذهب عيار 24 في مصر حوالي 2975 جنيه مصري. سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر سجل سعر البيع لجرام الذهب عيار 24 في مصر حوالي 2575.7 جنيه مصري.

سجل سعر الشراء لجرام الذهب عيار 24 في مصر حوالي 2550 جنيه مصري. سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر سجل سعر البيع لجرام الذهب عيار 14 في مصر حوالي 2009 جنيه مصري.

سجل سعر الشراء لجرام الذهب عيار 14 في مصر حوالي 1989 جنيه مصري. سعر جنيه الذهب عيار 21 في مصر سجل سعر البيع لجنيه الذهب عيار 21 في مصر حوالي 24040 جنيه مصري.

سجل سعر الشراء لجنيه الذهب عيار 21 في مصر حوالي 23800 جنيه مصري. سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية سجل سعر البيع لأوقية الذهب عالميا حوالي 2164 دولار أمريكي.

سجل سعر الشراء لأوقية الذهب عالميا حوالي 2163 دولار أمريكي.

هل الوقت مناسب للشراء

من وجهة نظري أن الوقت ليس مناسب للشراء والأفضل الإستثمار في الشهادات البنكية أفضل، ولكن إذا أردت الشراء فعليك اختيار تاجر أمين حسن السمعة، وعليك اختيار المشغولات الذهبية التي لا تتميز بنقش كبير حتى لا يضاف إليها سعر المصنعية بثمن كبير.